In diesem Video sprechen Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Robert Halver (Baader Bank) über die Rolle der Rüstungsindustrie im Kontext globaler Konflikte und geopolitischer Spannungen. Sie diskutieren die Notwendigkeit von Investitionen in Verteidigung, die damit verbundenen ethischen Fragen sowie wirtschaftliche und politische Auswirkungen - insbesondere in Europa und den USA.