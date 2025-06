© Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass Bulgarien bereit ist, den Euro ab dem 1. Januar 2026 einzuführen, was das Land zum einundzwanzigsten Mitgliedstaat der Eurozone machen würde.Bulgarien erfüllt die formalen Kriterien für die Einführung der Währung, die derzeit von 347 Millionen Europäern in 20 Ländern verwendet wird. Die Kommission untersuchte, wie gut die bulgarische Wirtschaft in die Eurozone integriert ist und bewertete auch die Trends in der Zahlungsbilanz des Landes. Die Europäische Zentralbank (EZB) schloss sich der Einschätzung an und erklärte ebenfalls, dass Bulgarien bereit sei, den Euro einzuführen. "Ich möchte Bulgarien zu seinem enormen Engagement für die notwendigen …