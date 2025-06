Der norwegische Technologieanbieter Cyviz hat erfolgreich ein vollständig mobiles und ballistikgeschütztes Kommandozentrum entwickelt, das in nur 24 Stunden entworfen, konfiguriert und betriebsbereit gemacht wurde.

Die Lösung wurde während einer vom niederländischen Verteidigungsministerium geleiteten Militärübung vorgestellt und hat bereits das Interesse von NATO-Mitgliedern und Zivilschutzbehörden in ganz Europa geweckt.

Cyviz und seine Partner bauten den Kommandoraum in einem 14 Tonnen schweren Container, der für den Transport auf Standard-Militärfahrzeugen ausgelegt und gegen Maschinengewehrfeuer geschützt ist. Die Einheit wurde auf einem Militärstützpunkt in den Niederlanden eingesetzt, wo Cyviz die Aufgabe hatte, unter strengen Zeitvorgaben und in einer hochriskanten Simulation eine voll funktionsfähige Kommando- und Kontrollumgebung bereitzustellen.

"In einer Notsituation hat man keine Zeit, Leitstellen von Grund auf neu aufzubauen. Deshalb haben wir etwas entwickelt, das mobil, schnell einsetzbar und absolut sicher ist", sagt John van Laerhoven, Regionaldirektor bei Cyviz, der ebenfalls an der Übung teilgenommen hat.

Die Lösung basiert auf einer Technologie, die Cyviz in 27 Jahren Erfahrung in missionskritischen Umgebungen entwickelt hat. Das Unternehmen hat Lösungen für NATO-nahe Organisationen, nationale Sicherheitsbehörden und führende Akteure der globalen Energiebranche bereitgestellt.

Die Containerlösung ist für den schnellen Einsatz an jedem Ort konzipiert und auf Standard-Militärfahrzeugen montiert. Sie wurde gemeinsam mit Partnern wie SPIE Nederland, Capgemini und Dujardin Remmers entwickelt und unter realistischen Bedingungen getestet.

Stärkung der Krisenbereitschaft Europas mit norwegischer Technologie

Cyviz mit Hauptsitz in Norwegen liefert leistungsstarke Kontrollraum- und Kollaborationslösungen für missionskritische Umgebungen in mehr als 80 Ländern. Diese Übung zeigt, wie norwegische Technologie und Innovation die Bereitschaft, Widerstandsfähigkeit und Modernisierung der Verteidigung in Europa unterstützen können.

"Wenn Sie diese Einheiten vorrätig und einsatzbereit haben, können Sie innerhalb von Minuten statt Tagen in einem sicheren Container überall auf der Welt voll einsatzfähig sein. Wir sind stolz darauf, die Zukunft der mobilen Kommando- und Kontrollinfrastruktur mitzugestalten", sagt Steijn Engelen, Account Executive bei Cyviz.

Ein einsatzfähiges Hauptquartier innerhalb von Minuten

Das Cyviz-System ermöglichte:

Echtzeitzugriff auf klassifizierte und nicht klassifizierte Netzwerke über eine Multi-Domain-Steuerung

Integration mit Datenquellen des niederländischen Militärs, der Feuerwehr und der Polizei

Großformatige Anzeige missionskritischer Datenfeeds

Live-VR-Simulationen von Schlachtfeldern mithilfe von Satelliten und Google Street View

Einsatz eines Roboterhundes von Boston Dynamics zur Perimetersicherung

Installation eines Drohnenerkennungssystems auf dem Containerdach

Die von Cyviz selbst entwickelte Kontrollraum-Softwareplattform diente auch als operative Drehscheibe.

