Allzeithoch! Die Champagnerkorken knallten zur Monatsmitte, ziemlich genau am 19. Geburtstag des DWS Concept Platow bzw. seiner ältesten Anteilsklasse. Erwähnenswert ist das vor allem aus drei Gründen. Erstens sollte sich die Unzufriedenheit bei Fondsbesitzern in Grenzen halten, ist doch am Allzeithoch (vor Anschaffungskosten) niemand mehr mit seinen Beständen im Minus. Zweitens ist ein Allzeithoch im Mai 2025 mit Blick auf die Peer-Group eine Rarität. So notieren fast alle der in der Morningstar-Vergleichsgruppe versammelten Fonds unter ihren Höchstständen aus den Jahren 2021 oder 2022, ebenso übrigens wie - drittens - die Indizes MDAX und SDAX. Deshalb: Glückwunsch an alle, die dem DWS Concept Platow in den vergangenen Jahren treu geblieben sind. Allzeithochs waren auch bei acht Einzelwerten im Portfolio zu verzeichnen, konkret bei 2G Energy, Alzchem, Einhell Vz., Gea, Heidelberg Materials, Krones, MBB und Talanx. Drei weitere Großpositionen erreichten immerhin den höchsten Stand seit 24 Jahren (Allianz), 14 Jahren (Commerzbank) bzw. zwölf Jahren (Vossloh). Hilfreich für die Rekordfahrten war die positive Grundstimmung am Aktienmarkt, die DAX, MDAX, ...

