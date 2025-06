Wasserstoff-Aktien sind in den vergangenen Jahren stark gefallen. Welcher Wert besitzt jetzt die besten Chancen auf einen Turnaround? Ob Nel, ITM Power oder Thyssenkrupp Nucera. Nahezu alle Wasserstoff-Aktien haben seit Ende 2021 mit bis zu 93 Prozent deutlich an Wert verloren (05.06.2025), obwohl die Unternehmensumsätze seitdem weiter gestiegen sind. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ursachen des Kursverfalls Zum einen führte die auf die Corona-Maßnahmen folgende hohe Inflation zu steigenden Zinsen, wodurch sich die Finanzierung der unprofitablen Firmen verteuerte. Gleichzeitig verschlechterte sich vor allem in Europa, aber auch weltweit die gesamtwirtschaftliche Lage, weshalb die Aufträge …