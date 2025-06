© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa

Das Edelmetall erlebt ein bemerkenswertes Comeback - nicht nur als sicherer Hafen, sondern zunehmend als strategische Alternative zu US-Dollar und Staatsanleihen. "Der steigende Goldpreis ist ein Alarmsignal für das Vertrauen in ungedeckte Währungen weltweit", warnt Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch, im wO-TV-Interview. Die massive Staatsverschuldung in den USA, Europa und China zehre langfristig am Vertrauen in klassische Währungen - und treibe Investoren zurück ins Gold. Vorndran sieht in Gold sogar eine potenzielle Rolle als künftige Reservewährung für bilaterale Handelsausgleiche, insbesondere in einem geopolitischen Umfeld, in dem …