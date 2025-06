Der DAX beendet eine weitere Gewinnwoche mit solidem Plus von 1,3 Prozent und bleibt in Reichweite seines Rekordhochs. Während Rüstungsaktien nach ihrer Rally korrigieren, zeigen sich erste Bewertungssorgen bei deutschen Blue Chips. Die Marktdynamik bleibt spannend.Mit einem letztlich wenig bewegten Freitag hat der DAX bei seinem guten Lauf eine weitere Gewinnwoche verbucht. Der deutsche Leitindex gab um 0,08 Prozent auf 24.304,46 Punkte nach. Damit blieb er in Schlagdistanz zum Rekord von gut 24.479 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...