DJ XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - VW unter Druck

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kleinen Abgaben geschlossen. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 24.304 Punkte, schloss damit aber klar über dem Tagestief bei 24.215 Punkten. Leicht stützend wirkte die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Im Mai hat die US-Wirtschaft 139.000 Stellen geschaffen, die Prognose lag bei 125.000. Das sorgte nach den zuletzt schwachen ADP-Daten für Erleichterung. Allerdings wurde der Stellenaufbau für die Monate März und April um insgesamt 95.000 nach unten revidiert. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Mai derweil stärker als erwartet. "Diese Werte könnten die Fed durchaus zum längeren Abwarten bewegen", hieß es bei QC Partners.

Mit steigenden Renditen an den Anleihemärkten waren Bankenaktien gesucht: Commerzbank gewannen 0,2 Prozent und Deutsche Bank 0,7 Prozent. Für die VW-Aktie ging es 1,7 Prozent nach unten. Im Handel wurde auf einen Bericht der Wirtschaftswoche (Wiwo) verwiesen. Dort hieß es, in der VW-Vorstandssitzung in der vergangenen Woche habe es Unstimmigkeiten über die zukünftigen Investitionen gegeben. Besonders hart soll es die Marke VW treffen. Die Investitionen bis 2030 sollen so niedrig ausfallen, dass die Marken-Chefs laut Wiwo in der Runde sagten, dass ihre Renditeziele damit nicht erreichbar seien.

Adidas gaben 0,1 Prozent ab, Puma 0,3 Prozent. Sie wurden etwas belastet von einer Gewinnwarnung des US-Yoga-Ausrüsters Lululemon, erholten sich aber von den Tagestiefs deutlich. Bei Rüstungsaktien wurden nach der Rally erst einmal Gewinne mitgenommen. Die Verteidigungsausgaben im engeren Sinn sollen zwar auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, das gilt aber als eingepreist. Renk fielen um 6,2 Prozent, zusätzlich gedrückt von einer Abstufung durch Exane BNP auf "Underperform". Hensoldt wurden zugleich auf "Neutral" erhöht, die Aktie gab dennoch um 6,4 Prozent nach. Rheinmetall büßten 5 Prozent auf 1.788 Euro ein, obwohl Exane das Kursziel auf 2.300 Euro erhöht hatte.

Fraport profitierten von einer Hochstufung auf "Halten" durch die Deutsche Bank, sie gewannen 1,7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.304,46 -0,1% +22,2% DAX-Future 24.322,00 +0,3% +20,2% XDAX 24.303,99 +0,3% +22,2% MDAX 30.875,14 -0,8% +21,7% TecDAX 3.942,94 -0,3% +15,8% SDAX 16.989,77 -0,2% +24,2% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,37 +6 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 21 19 0 1.582,7 41,2 3.440,9 53,7 MDAX 18 31 1 283,2 19,2 649,2 28,6 TecDAX 11 17 2 422,1 13,7 878,9 15,5 SDAX 25 40 5 207,8 10,8 279,7 12,5 Umsätze in Millionen ===

June 06, 2025 11:51 ET (15:51 GMT)

