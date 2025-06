Mainz (ots) -Beim 33. Deutschen Kinder Medien Festival wurde die ZDF-Produktion "PUR+: Ich brauch' dein Blut" am Freitag, 6. Juni 2025, in Erfurt gleich zweimal mit dem Goldenen Spatz ausgezeichnet: in den Kategorien "Non-Fiktion - Serie" und "Beste Moderation".In der preisgekrönten Folge spendet "PUR+"-Moderator Eric Mayer Blut und geht für die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer wichtigen Fragen auf den Grund: Wann brauchen wir fremdes Blut? Wie viel Blut kann ein Mensch geben? Und warum kann Blut nicht direkt übertragen werden? Dabei trifft er auch Jana, die an der seltenen Krankheit Diamond-Blackfan-Anämie leidet. Überleben kann sie nur, wenn sie jeden Monat eine Bluttransfusion bekommt. Aber stehen immer genug Blutspenden für sie zur Verfügung?Moderator Eric Mayer, der seit 2008 für "PUR+" vor der Kamera steht, wurde beim Kinder Medien Festival ebenfalls für diese Folge geehrt - mit dem Goldenen Spatz für die beste Moderation. Autorin und Regisseurin der Folge ist Frauke Siebold. Die Leitung der Sendung hat Silke Penno, die Redaktion Susanne Dittebrand.Über "PUR+"Seit 1995 beleuchtet das ZDF-Wissensmagazin "PUR+" (vormals "PuR") in hunderten Reportagen, Experimenten und Hintergründen viele Themen - Alltägliches, Historisches oder Wissenschaftliches. Jede Folge des Wissensmagazins für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren beschäftigt sich 25 Minuten lang intensiv mit einem Thema, wie Schule, Freundschaft, erste Liebe und Religion oder auch Fragestellungen aus Naturwissenschaft, Technik oder Sport. Aufwändige Experimente und atemberaubende Selbstversuche sind das Markenzeichen der Sendung, die im September 2025 ihr 30-jähriges Jubiläum feiert.Der Goldene SpatzDer Goldene Spatz ist das größte Festival in Deutschland für deutschsprachige audiovisuelle Kindermedien und wird von der Deutschen Kindermedienstiftung jährlich in Gera und Erfurt veranstaltet. Eine Kinderjury im Alter von neun bis 13 Jahren aus Deutschland sowie den deutschsprachigen Nachbarländern und -regionen begutachten die Filme und Serien sowie die interaktiven und digitalen Medienangebote und prämieren die besten mit einem Goldenen Spatz. Trägerin des Festivals ist die Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz, die 1993 von der Stadt Gera, MDR, ZDF und RTL ins Leben gerufen wurde. In den folgenden Jahren kamen die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), die Mitteldeutsche Medienförderung sowie die Landeshauptstadt Erfurt als Zustifter hinzu.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Mailin Erlinger, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12154.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/purplus) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Wissenswert (https://presseportal.zdf.de/wissenswert/der-goldene-spatz-das-groesste-kinder-medien-festival)" zum Goldenen Spatz im ZDF-Presseportal- "PUR+: Ich brauch' dein Blut" (https://www.zdf.de/video/reportagen/purplus-100/ich-brauche-dein-blut-blutspende-bluttransfusion-100) im ZDF streamen- Hintergrund-Pressemappe "PUR+" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/pur-hintergrund-2023)- Biografie Eric Mayer (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/mayer-eric)Mainz, 6. Juni 2025ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6050898