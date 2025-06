Das Edelmetall erlebt ein bemerkenswertes Comeback - nicht nur als sicherer Hafen, sondern zunehmend als strategische Alternative zu US-Dollar und Staatsanleihen. "Der steigende Goldpreis ist ein Alarmsignal für das Vertrauen in ungedeckte Währungen weltweit", warnt Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch, im Interview. Die massive Staatsverschuldung in den USA, Europa und China zehre langfristig am Vertrauen in klassische Währungen - und treibe Investoren zurück ins Gold. Vorndran sieht in Gold sogar eine potenzielle Rolle als künftige Reservewährung für bilaterale Handelsausgleiche, insbesondere in einem geopolitischen Umfeld, in dem Länder wie Russland und China ihre Dollarreserven zunehmend in Frage stellen. Auch die rekordhohen Nettokäufe von Gold durch Notenbanken seien ein klares Signal: "Die Notenbanken der 'bösen Buben' kaufen Gold, weil sie Sorge haben, im Krisenfall nicht mehr auf ihre Dollarreserven zugreifen zu können."