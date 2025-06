Die Multiply Media Group (MMG) vereint BackLite Media, Viola Media und Media 247 und betreibt mit 3.000 Einheiten eines der größten und hochwertigsten Außenwerbeportfolios der Vereinigten Arabischen Emirate

Die neu konsolidierte Mediengruppe wird als Sprungbrett dienen, um regionale und globale Chancen im Mediensektor zu nutzen, darunter in Saudi-Arabien, Großbritannien, Europa und den USA.

MMG wird die Medienlandschaft der Region durch Innovation, Größe und strategische Partnerschaften neu definieren.

MMG wurde auf dem Jahreskongress der World Out of Home Organization (WOO) in Mexiko-Stadt vorgestellt.

Die Multiply Group (ADX: MULTIPLY), eine in Abu Dhabi ansässige Investmentholdinggesellschaft, gibt heute die Gründung der Multiply Media Group (MMG) bekannt, die die drei marktführenden Out-of-Home-Unternehmen (OOH) ihres Portfolios zu einem neuen Medienkonzern mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenführt. Der Zusammenschluss von BackLite Media, Viola Media und Media 247 unter dem Dach der Multiply Media Group ist ein bedeutender Schritt, der die Zukunft der technologiegestützten Medien in den Vereinigten Arabischen Emiraten und darüber hinaus prägen wird.

Samia Bouazza, GCEO und Geschäftsführerin der Multiply Group, sagte: "Die Gründung der Multiply Media Group ist eine der bedeutendsten Medienkonsolidierungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Durch die Zusammenführung marktführender Medienressourcen unter einem einzigen KI- und technologieorientierten Dach stärken wir unser Engagement für langfristige Wertschöpfung und Aktionärsrenditen. MMG legt ein starkes Fundament für unsere globalen Ambitionen und unsere zukunftsorientierte Investitionsstrategie."

MMG wurde auf dem Jahreskongress der World Out of Home Organization (WOO) in Mexiko-Stadt vorgestellt und erstrahlte gleichzeitig durch eine weltweite Übernahme wichtiger DOOH-Medien, die Städte und Bildschirme weltweit mit ihrer markanten Präsenz beleuchteten. Dieser Schritt spiegelt die globale Expansion der Multiply Group wider, einer Holdinggesellschaft mit einem Wert von 7,2 Milliarden US-Dollar, die Teil der IHC ist, der wertvollsten Holdinggesellschaft im Nahen Osten mit einer Marktkapitalisierung von über 240 Milliarden US-Dollar. Die neu konsolidierte Gruppe wird als Sprungbrett dienen, um regionale und internationale Chancen im Mediensektor durch die Portfoliounternehmen von MMG zu nutzen.

MMG wird die Leistung und Innovation im gesamten OOH-Mediensektor vorantreiben und die Medienlandschaft der VAE durch Größe, KI und strategische Partnerschaften neu gestalten. Um seine Mission zu erfüllen, wird MMG in vielversprechende Medienanlagen investieren, das Wachstum durch Innovation vorantreiben und durch strategische Investitionen Synergien innerhalb seines Portfolios schaffen.

Jawad Hassan, Leiter des Bereichs Medien und Kommunikation bei der Multiply Group, sagte: "Die ehrgeizige Wachstumsstrategie der Multiply Group für den Mediensektor hat uns innerhalb weniger Jahre von einem integrierten Portfolio aus drei Branchenführern zu einem Medienunternehmen mit enormem Potenzial gemacht, das die gesamte regionale Medienlandschaft neu definieren und unseren Kunden unmittelbare Vorteile und langfristigen Mehrwert bieten wird. Mit MMG sind wir bereit, die neuen Trends in unserer Branche, insbesondere die transformative Rolle der KI, anzunehmen, und wir werden weiterhin in Technologien investieren, die es uns ermöglichen, dynamische und innovative Kampagnen zu entwickeln."

Das Netzwerk von MMG umfasst 3.000 Werbeeinheiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, darunter mehr als 75 Premium-Standorte an der Sheikh Zayed Road in Dubai, die durch langfristige Partnerschaftsvereinbarungen mit der Road and Transport Authority (RTA) (Mada Media) in Dubai und dem Department of Municipalities Transport (DMT) in Abu Dhabi gesichert sind.

James Bicknell, CEO der Multiply Media Group, sagte: "Die Multiply Media Group startet als transformative Kraft im Bereich der Außenwerbung ein Kraftpaket, das einige der strategisch wichtigsten Medienressourcen der Region unter einer mutigen Vision vereint. Mit MMG vergrößern wir nicht einfach nur unser Unternehmen, sondern wir vergrößern es auf intelligente Weise. Unser Auftrag ist klar: Wir liefern Kontext in großem Maßstab und erreichen Zielgruppen dort, wo es wirklich darauf ankommt, und zwar genau dann, wenn es am wichtigsten ist. MMG ist agil, datengesteuert und tief integriert, sodass unsere Kunden ihre Zielgruppen mit größerer Relevanz, Reaktionsfähigkeit und Resonanz als je zuvor ansprechen können. Das ist mehr als nur Medien das ist Dynamik."

Die Gründung von MMG folgt auf eine kürzlich geschlossene strategische Vereinbarung zwischen dem Medienbereich der Multiply Group und Al Arabia, Arabian Contracting Services Company (Al Arabia), zur Gründung eines Joint Ventures (JV) für Investitionen im globalen Out-of-Home-Werbesektor (OOH). Die Multiply Group gab außerdem eine kürzlich unterzeichnete Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit der Saudi Media Company (SMC) bekannt diese beiden strategischen Schritte unterstreichen das globale Expansionspotenzial der Marken im Portfolio von Multiply.

Zu den weiteren Medienbeteiligungen der Multiply Group gehören Yieldmo, eine kontextbezogene Plattform für mobile Werbung, und Firefly, Nordamerikas führendes Unternehmen für digitale Taxi-Werbung. 2021 schloss die Gruppe die Übernahme des Marketing- und Kommunikationsunternehmens Viola Communications ab.

ÜBER DIE MULTIPLY GROUP

Die Multiply Group PJSC ist eine in Abu Dhabi ansässige Investmentholdinggesellschaft, die weltweit in transformative, cashflow-starke Unternehmen investiert und diese betreibt.

Die Multiply Group ist bekannt für ihre charakteristische Wachstumsorientierung und wird weiterhin Kapital in ihre beiden unterschiedlichen Geschäftsbereiche investieren, die beide einen disziplinierten Investitionsansatz verfolgen und eine konsistente, nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionäre auf kurze, mittlere und lange Sicht gewährleisten:

Multiply, die Investitionen und Aktivitäten in langfristigen strategischen Branchen, investiert und operiert derzeit in den Bereichen Mobilität, Energie und Versorgung, Medien und Kommunikation, Wellness und Schönheit sowie Einzelhandel und Bekleidung. Ankerinvestitionen sorgen für langfristige wiederkehrende Erträge, durch die ergänzende Akquisitionen getätigt werden.

Multiply+ ist die opportunistische, branchenunabhängige Investmentgesellschaft der Gruppe, die hauptsächlich über Minderheitsbeteiligungen an privaten und öffentlichen Unternehmen investiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.multiply.ae

ÜBER die Multiply Media Group

Die Multiply Media Group (MMG) ist ein Medienunternehmen, das sich der Leistungssteigerung und Innovation in der gesamten Branche verschrieben hat. Unsere Ambitionen sind grenzenlos, aber unser Ansatz ist präzise. Wir investieren in Medienunternehmen mit hohem Potenzial, treiben das Wachstum durch Innovation voran und schaffen durch strategische Investitionen und intelligente Führung Synergien innerhalb unseres Portfolios.

Zu MMG gehören BackLite Media, Viola Media, Media 247 und Purple Printing. Zusammen bilden sie ein integriertes Ökosystem, das auf Skalierbarkeit, Präzision und nachhaltigen Wert ausgelegt ist.

MMG bietet die Klarheit, die erforderlich ist, um bedeutende Veränderungen in der Branche voranzutreiben. Durch gezielte Investitionen in Technologie, Talente und Innovation entwickeln wir zukunftsfähige Produkte und Dienstleistungen und antizipieren so die Bedürfnisse unserer Kunden, bevor sie entstehen. Durch die Bündelung der Kompetenzen innerhalb der Gruppe vervielfachen wir die Wirkung, beschleunigen Innovationen und treiben langfristiges Wachstum voran.

Mehr Wirkung. Mehr Innovation. Mehr Dynamik.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mmg.global

