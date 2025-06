Vaduz (ots) -Deutschland ist in vielerlei Hinsicht ein besonders enger Partner für das Fürstentum Liechtenstein. Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni weilten dazu am Donnerstag, 5. Juni und Freitag, 6. Juni 2025, in Berlin, um bei verschiedenen Ministertreffen und diversen Arbeitsgesprächen mit hochrangigen Vertretern und Vertreterinnen über gemeinsame Herausforderungen in den kommenden Jahren zu diskutieren.Dabei traf die Regierungschefin Brigitte Haas den Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU), Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), sowie Vorsitzende und Abgeordnete verschiedener Ausschüsse des Deutschen Bundestages. Die Regierungschefin besprach mit Kanzleramtsminister Frei die aktuelle innen- und wirtschaftspolitische Situation Deutschlands und wurde über die Perspektiven durch den Regierungswechsel informiert. Konkrete Themen wie der Ukraine-Krieg, die gesamtwirtschaftliche Erholung nach Jahren der Rezession, die Wiedereinführung der Grenzkontrollen und deren Dauer sowie die aktuelle innenpolitische Lage Deutschlands waren ebenfalls Teil der Agenda der Regierungschefin.Die Regierungschefin-Stellvertreterin traf in ihrer Funktion als Aussen- und Umweltministerin Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU), den deutschen Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sowie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und ebenfalls Vorsitzende und Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Im Zentrum der Gespräche standen aktuelle Fragen zur Europapolitik, der deutschen Umweltpolitik sowie sicherheitspolitischen Fragen. Die Beziehung zu den USA, der Ukraine-Krieg, der Gaza-Krieg und die kommende Kanzlerschaft und deren Herausforderungen waren ebenfalls Thema der Gespräche. Regierungschefin-Stellvertreterin Monauni eröffnete darüber hinaus gemeinsam mit dem deutschen Aussenminister eine Konferenz zur "Stärkung des Aggressionsverbrechens im Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs" im Auswärtigen Amt mit einem Impulsvortrag.Im Rahmen der Arbeitsgespräche nahmen Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni am Donnerstag, 6. Juni 2025, als Ehrengäste am Sommerempfang der liechtensteinischen Botschaft im Beisein vieler hochrangiger Gäste, darunter auch der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der Sommerempfang ist das traditionelle Netzwerktreffen zwischen der liechtensteinischen Regierung und dem politischen und gesellschaftlichen Berlin und findet in der liechtensteinischen Residenz statt. Die Liechtensteiner Delegation nutzte die Gelegenheit, um die verschiedenen Ebenen der Bundeshauptstadt mit den entsprechenden liechtensteinischen Pendants enger zu vernetzen und die Kontakte zu Politikern, Verbänden, Think-Tanks und Medien auszubauen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenStephan AgnolazzaT +423 799 64 71stephan.agnolazza@regierung.liMinisterium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas BischofT +423 799 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932394