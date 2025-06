Seit Jahren schon entwickelt Microsoft nicht nur eigene KI-Lösungen, sondern investiert vor allem im großen Stil in andere Unternehmen. Das hat sich im Falle von OpenAI bisher mehr als ausgezahlt. Doch längst nicht jedes Investment in dem Bereich ist so erfolgreich, wie das Beispiel Builder.ai zeigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...