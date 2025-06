DENVER, Colorado (IT-Times) - Der CEO des US-Datenanalyse-Softwareentwicklers Palantir hat sich zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) geäußert und sieht Gefahren. Alex Karp, CEO von Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR, ISIN: US69608A1088), sagte am Donnerstag in einer Sendung des US-Senders...

Den vollständigen Artikel lesen ...