TAIPEI, Taiwan, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (OBI), ein globales, im klinischen Stadium tätiges Onkologieunternehmen, das auf die Entwicklung neuartiger Krebstherapien wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) (4174. TWO) spezialisiert ist, und TegMine Therapeutics, Inc. (TegMine), ein US-Biopharmaunternehmen, das erstklassige Antikörper entwickelt, die auf Krebsglykane und Glykoproteine abzielen, haben einen AWK-bezogenen Rahmendienstleistungsvertrag abgeschlossen.

Im Rahmen des Vertrags gewährt OBI TegMine die Rechte, OBIs GlycOBI® AWK-Technologien, die auf EndoSymeOBI® und HYPrOBI® basieren, zu nutzen, um AWK-Behandlungskandidaten für die potenzielle klinische Entwicklung zu identifizieren. Sollten sich ein oder mehrere AWK-Produktkandidaten ergeben, gehen OBI und TegMine eine formelle Lizenzvereinbarung ein.

"Diese strategische Zusammenarbeit profitiert von den synergischen Stärken beider Unternehmen", so Dr. Heidi Wang, Chief Executive Officer von OBI Pharma. "Wir möchten die überzeugenden AWK-Produkte von OBI voranbringen und innovative AWK-Technologien wie GlycOBI® für eine strategische Partnerschaft nutzen. Wir freuen uns darauf, eng mit TegMine zusammenzuarbeiten, um neue AWK-Kandidaten zur Behandlung von Patienten mit hohem medizinischem Bedarf zu generieren."

"Diese Zusammenarbeit bedeutet die spannende Konvergenz zweier innovativer Plattformen", so Dr. Jeff Bernstein, Chief Executive Officer von TegMine Therapeutics. "Die AWK-Technologie von OBI ist die perfekte Ergänzung unserer Bestrebungen, krebsspezifische Glykane anzugehen. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, AWK mit beispielloser Tumorspezifizität und therapeutischer Wirkung zu entwickeln."

Über GlycOBI®

OBI hat eine einzigartige glykanbasierte AWK-Technologie (GlycOBI®) entwickelt, die im Plug-and-Play-Format verfügbar und mit allen Antikörpern, Linkern und Wirkstoffen in verschiedenen Wirkstoff-Antikörper-Verhältnissen (Drug Antibody Ratio, DAR) kompatibel ist. Mit der eigenen Enzymtechnologie (EndoSymeOBI®) und Linker-Technologie (HYPrOBITM) von OBI macht GlycOBI® ortsspezifische homogene AWK in einem effizienten und skalierbaren Prozess unter GMP-Bedingungen. Der Konjugationsprozess von GlycOBI® verhindert eine Störung der Antikörperstruktur und stellt sicher, dass das AWK ähnliche biophysikalische Eigenschaften wie der native Antikörper aufweist. Außerdem hat die Linker-Technologie von OBI die Konjugationseffizienz der Nutzlast verbessert und die Aggregationsneigung reduziert, was die Herstellung von ADC-Produkten deutlich verbessert. GlycOBI® hat die Einschränkungen herkömmlicher AWK überwunden und in verschiedenen Tierversuchen eine bessere Antitumoraktivität und Stabilität gezeigt.

Über OBI Pharma

OBI ist ein globales Onkologieunternehmen in der klinischen Phase mit Hauptsitz in Taiwan, das 2002 gegründet wurde. Zusammen mit ihrer Tochterfirma OBI Pharma USA, Inc. hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, neuartige Krebsmedikamente für Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu entwickeln.

OBI konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung neuer AWK, darunter das erste Cystein-basierte TROP-2-AWK der ersten Generation, OBI-992. Mit der firmeneigenen AWK-Technologie GlycOBI®, die auf EndoSymeOBI® und HYPrOBI basiert, hat OBI eine zweite Generation seiner innovativen AWK-Pipeline entwickelt, darunter monospezifische AWKs wie OBI-902.

GlycOBI®, EndoSymeOBI® und ThiOBI® sind eingetragene Marken von OBI. HYPrOBI ist eine eingetragene Marke.

Über TegMine Therapeutics

TegMine Therapeutics ist ein privat geführtes Biotechnologieunternemen, das in San Francisco, Kalifornien, USA, ansässig ist und sich auf die Entwicklung von auf Antikörpern basierenden Therapien, die auf krebsbedingte Glykane und Glykoproteine spezialisiert hat. TegMine wurde 2017 gegründet. Das Unternehmen ist Vorreiter eines stark selektiven Ansatzes zur Krebsbehandlung, der sich auf tumorspezifische Kohlenhydratantigene konzentriert, die in gesundem Gewebe nahezu nicht vorkommen. Diese neuen Ziele werden in eine vielfältige Pipeline an Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK), bispezifischen Antikörpern und Zelltherapien entwickelt.

TegMines proprietäre TegMiner-Plattform ermöglich die Entdeckung und Entwicklung therapeutischer Antikörper gegen bislang unzugängliche Glykanepitopen und öffnet ganz neue Türen in der Onkologie für Patienten mit hohem medizinischem Bedarf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tegminetx.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma, einschließlich der von OBI Pharma bei der taiwanesischen Wertpapier- und Futures-Behörde eingereichten Unterlagen, genannt und erörtert.

UNTERNEHMENSKONTAKT:

Kevin Poulos, Chief Business Officer

OBI Pharma USA, Inc.

+1

Jeff Bernstein, CEO

TegMine Therapeutics, Inc.

operations@tegminetx.com