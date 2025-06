DJ US-Delegation will sich kommende Woche mit chinesischen Vertretern treffen

Von Gavin Bade

DOW JONES--Drei hochrangige US-Vertreter werden sich in der kommenden Woche mit ihren chinesischen Kollegen treffen, teilte US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mit. Ziel sei es, einen Weg aus dem Handelskonflikt zu finden. Trump sagte, dass Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und der Handelsbeauftragte der USA, Jamieson Greer, am Montag in London mit Vertretern Chinas zusammentreffen werden.

Trump ergänzte, er erwarte, dass das Treffen "sehr gut verlaufen sollte". Trump hatte am Donnerstag ein Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping geführt, um Handelsfragen zu besprechen, einschließlich der langsamen Genehmigung von Exportlizenzen für seltene Erden durch China, die für die US-Automobil- und Verteidigungsindustrien entscheidend sind.

Die Trump-Administration hatte China beschuldigt, den 90-tägigen Waffenstillstand zu verletzen, indem es die Exporte von Seltenen Erden verlangsamt habe. Trump sagte jedoch nach dem Telefonat mit Xi, dass "es keine Fragen mehr bezüglich der Komplexität von Produkten der Seltenen Erden geben sollte."

