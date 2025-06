NEW YORK (dpa-AFX) - Ein positiv aufgenommener Arbeitsmarktbericht hat den New Yorker Börsen am Freitag ein deutliches Plus beschert. Sie machten damit den Rücksetzer vom Vortag mehr als wett, auch wenn die zeitweise höheren Gewinne etwas abschmolzen. Dass US-Präsident Donald Trump für Montag neue Handelsgespräche mit China ankündigte, gab den Kursen keinen nachhaltigen weiteren Impuls.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 1,05 Prozent höher mit 42.762,87 Punkten aus dem Handel. Damit erzielte er ein Wochenplus von 1,2 Prozent. Für den von Technologietiteln dominierten Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,99 Prozent auf 21.761,79 Punkte hoch, womit sich sein Wochengewinn auf 2 Prozent beläuft. Der marktbreite S&P 500 schloss 1,03 Prozent fester mit 6.000,36 Punkten./gl/he

