Krypto News: Bitcoin und die institutionellen Investoren - Metaplanet kauft mehr BTC

Der Wettlauf um Bitcoin geht in die nächste Runde. MicroStrategy kaufte am Montag 705 BTC im Wert von rund 75 Millionen US-Dollar und stockte damit seine Bestände auf 580.955 Bitcoin auf. Bereits Ende Mai fing GameStop an, seine angekündigte Bitcoin Strategie umzusetzen und kaufte 4.710 Bitcoin im Wert von etwa 513 Millionen US-Dollar. Jetzt kündigte Metaplanet, das auch das japanische MicroStrategy genannt wird an, eine neue Kapitalbeschaffung in Höhe von umgerechnet 5,4 Milliarden US-Dollar an.

Das Kapital soll durch die Ausgabe von 555 Millionen Aktien in Form von Wandelschuldverschreibungen aufgebracht - einem Finanzinstrument, das auf dem japanischen Markt nur selten zum Einsatz kommt.

Metaplanet positioniert sich als Pionier auf dem japanischen Finanzmarkt: Als erstes Unternehmen des Landes emittiert es Optionsscheine mit einer Prämie, die über dem aktuellen Marktpreis liegt - ein ungewöhnlicher Schritt, der das ausgeprägte Vertrauen in die eigene Bitcoin-Strategie unterstreicht.

Die damit angestoßene Kapitalaufnahme ist Teil eines klar umrissenen Plans: Bis Ende 2026 will Metaplanet 100.000 Bitcoin akkumulieren, bis Ende 2027 sogar 210.000. Gelingt dieses Vorhaben, würde das Unternehmen rund ein Prozent des final limitierten Bitcoin-Angebots kontrollieren - ein durchaus bemerkenswerter Anteil an einem Vermögenswert, der weltweit auf nur 21 Millionen Einheiten begrenzt ist.

Bitcoin und die institutionellen Investoren

Aber warum kaufen Unternehmen wie MicroStrategy tonnenweise Bitcoin?

Für Michael Saylor ist Bitcoin mehr als eine Wette. Als er auf der Suche nach einer alternativen Anlagestrategie für die Barreserven von MicroStrategy war, stolperte er irgendwann über den Bitcoin. Er kam zu der Überzeugung, dass Bitcoin das einzige Asset ist, das digital, knapp, global und dezentral ist - und somit ideal für seine Zwecke für den langfristigen Werterhalt. Durch diesen Schritt wurde MicroStrategy im Jahr 2020 zum Pionier. Heute gehört das Unternehmen längst zu den Bitcoin Walen und Michael Saylor selbst wurde so zur Lichtgestalt der Bitcoinwelt und zum Kryptorockstar.

Strategy has acquired 705 BTC for ~$75.1 million at ~$106,495 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 16.9% YTD 2025. As of 6/1/2025, we hodl 580,955 $BTC acquired for ~$40.68 billion at ~$70,023 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF https://t.co/K4tex3qHrN - Michael Saylor (@saylor) June 2, 2025

GameStop verfolgt mit seinem Bitcoinkauf vermutlich eine ähnliche Strategie. Vermutlich will der Videospielhändler sich damit aber auch auf sicherere Füße stellen, da GameStop mittlerweile Schwierigkeiten hat, das Hauptgeschäft, also den Verkauf von Videospielen, ins digitale Zeitalter zu bringen. Metplanet will sich vermutlich auch gegen Inflation absichern, denn Japan kämpft mit hohen Staatsschulden und einer schwächelnden Währung. Zudem will sich das Unternehmen als führender Bitcoin Hodler Asiens etablieren.

