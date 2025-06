Populous, die weltberühmte auf Sport und Entertainment spezialisierte ,Designfirma, hat heute die Akquisition von Fentress Architects mit Sitz in Denver bekannt gegeben, global führend bei kultigen Luftfahrtprojekten und prominenten öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel Kongresscentren, Museen und Regierungsstätten.

Los Angeles International Airport. Designed by Fentress Architects.

Diese strategische Akquisition vereint zwei bekannte Namen der Architekturbranche: Populous' einmalige Expertise in der Erschaffung von unvergesslichen Erfahrungen und Fentress' preisgekröntes Portfolio von Wahrzeichen der Luftfahrt und Kultur. Dank der Akquisition kann Populous sein Serviceportfolio für Kunden erheblich ausweiten.

Bruce Miller, Populous Global Chair und CEO, kommentierte:

"Wir möchten unseren Aktionsradius ständig ausweiten. Fentress Architects ist seit langem bekannt für ihre visionäre Architektur für öffentliche und Luftfahrtgebäude, die außergewöhnliche Designqualität und das Streben nach Innovation. Indem wir unser Luftfahrt-Team mit Fentress vereinigen, um Fentress Studios zu gründen, ein Unternehmen von Populous, beweisen wir unsere Hingabe an die Qualität von Design.

Indem wir Fentress' Expertise und deren Kundenstamm mit dem Luftfahrt-, Kongress- und Transportportfolio von Populous vereinen, können wir die Zukunft des Designs im öffentlichen Bereich transformieren und unsere globale Wirkung in diesen Sektoren stärken."

Fentress Architects wurde 1980 gegründet und hat weltweit Wahrzeichen der Architektur im wert von mehr als $52 Milliarden entworfen, wie zum Beispiel den Denver International Airport, Incheon International Airport, Miami Beach Convention Center und das National Museum of the Marine Corps. Die Architektur gilt als nachhaltig und verbunden mit den jeweiligen Kommunen.

Curt Fentress, Gründer und Principal in Charge of Design bei Fentress Architects, meinte: "Populous teilt unsere Ideen über Exzellenz im Design und das Wohlergehen von Menschen. Gemeinsam werden wir durch Design, das den Menschen dient, großartige Architektur schaffen, die den sozialen und wirtschaftlichen Zeitgeist widerspiegelt."

Fentress Architects wird umbenannt in Fentress Studios, a Populous Company. Die Studios werden in Denver und Washington D.C. verbleiben. Durch die Akquisition weitet Populous seine Fähigkeiten in den Bereichen Luftfahrt, Transport und öffentliche Gebäude aus.

Über Populous

Populous ist eine globale Designfirma, die einer einzigen Vision folgt Menschen um das, was sie lieben, zu versammeln, durch Erfahrungen, die alle Sinne ansprechen und Emotionen, die wirklich menschlich sind. In den vergangenen über 40 Jahren hat die Firma mehr als 3.500 Projekte im Wert von mehr als $60 Milliarden in Industrie- und Schwellenländern entworfen. Der umfassende Service von Populous umfasst Architektur, Innendesign, Planung von Events, Umgebungen für Marken, Wegweiser, Grafik, Planung und Stadtentwicklung, Landschaftsarchitektur, Luftverkehrs- und Transportdesign, Gastgewerbe und Beratung für nachhaltiges Design. Populous beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter in 32 globalen Büros auf vier Kontinenten mit regionalen Niederlassungen in Kansas City, London und Brisbane. Mehr Informationen finden Sie unter: www.populous.com.

Über Fentress Architects

Fentress Architects ist eine internationale Designfirma, die leidenschaftlich die Erschaffung von innovativer, nachhaltiger und kultiger Architektur. Zu den von der Firma entworfenen Wahrzeichen gehören Tom Bradley International Terminal am LAX, die Ralph L. Carr Colorado Supreme Courts und die Royal Norwegian Embassy.

