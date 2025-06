Solana News: Institutionen und neuestes Upgrade Solaxy deuten Ausbruch an

Der Vorverkauf von Solaxy hat viele andere abgehängt und erfolgreich über 45 Mio. USD eingeworben. Von nun an verbleiben nur noch weniger als 10 Tage, um sich die stark gefragten Coins im Presale-Angebot zu sichern, bevor diese unmittelbar danach an den Kryptobörsen eingeführt werden.

Bei Solaxy handelt es sich nicht nur um ein weiteres Upgrade, sondern eine Backup-Engine für das Solana-Ökosystem, welche dieses für die Skalierung benötigt. Dabei soll die Überlastung der Basisschicht auf Solaxy ausgelagert werden, um Solana für Sektoren mit hoher Nachfrage wie Memecoins, Gaming und DeFi zuverlässiger zu machen.

Zudem ist es jetzt ein hervorragender Zeitpunkt. Denn während sich Elon Musk und Donald Trump auf einen Vulkanausbruch vorbereiten, strömt institutionelles Kapital in Solana. Ebenso wurde ein neues Solana-Engagement in Höhe von 1 Mrd. USD durch Wertpapiere und liquide Einsatzstrategien bekannt gegeben.

Zwar befindet sich Solana noch weit von seinem Allzeithoch entfernt, jedoch positioniert sich das Smart Money schon jetzt für den nächsten Ausbruch. Sofern Sie an die nächste große Welle von Solana glauben, ist Solaxy die Methode, mit welcher dieses skaliert wird.

Zum aktuellen Zeitpunkt werden die $SOLX-Coins für 0,001748 USD angeboten. Bis zum Abschluss des Presales wird dieser alle zwei Tage angehoben, bis dieser abgeschlossen wurde. Sofern Sie Solana zu Beginn verpasst haben, erhalten Sie mit Solaxy nun die nächste Chance.

Institutionelles Engagement deutet nächsten SOL-Anstieg an, was ein idealer Zeitpunkt für Solaxy ist

Immer mehr Institutionen bauen auf Solana. So hat kürzlich unter anderem das in Kanada notierte Unternehmen SOL Strategies eingeleitet, bis zu 1 Mrd. USD an Eigen- und Fremdkapital für ein stärkeres Engagement in Solana aufzunehmen. Erst zuvor war es eine Wandelanleihe für 500 Mio. USD, mit welcher 122.000 SOL-Coins erworben wurden.

Zudem hat die DeFi Development Corporation als erstes öffentliches Unternehmen in Liquid-Staking-Token von Solana investiert. So wurde mithilfe der Infrastruktur von Sanctum das Staking der SOL-Coins bei gleichzeitiger Nutzung von DeFi-Diensten ermöglicht. Somit können diese weiterhin liquide bleiben.

Noch wesentlich bullischer ist die anstehende Genehmigung der Solana-Spot-ETFs in den USA. Denn damit werden den institutionellen Anlegern die Voraussetzungen für einen breiten Zulauf geboten.

All diese Entwicklungen deuten für Solana Großes an. Dieses Mal wird die Blockchain zudem von Solaxy unterstützt, welches die Zunahme der Aktivität innerhalb des Ökosystems bewältigen soll. Eine skalierbare Lösung, die bereit ist, wenn sie gebraucht wird.

Solaxy erweitert die Fähigkeiten von Solana

Solaxy soll die Möglichkeiten von Solana erweitern. Allerdings ersetzt es dabei nicht etwas, sondern nimmt den Druck von dem Netzwerk. Auf diese Weise werden schnellere und günstigere Transaktionen ermöglicht.

Dabei stellt Solaxy die erste Layer-2 für anspruchsvollste Anwendungsfälle der Ökosystems dar, wie Memecoin-Trading, Echtzeit-On-Chain-Gaming und Hochfrequenz-DeFi-Handel.

Eines der Kernelemente ist die Roll-up-Bündelung. Bei dieser werden Tausende von Transaktionen in wenige Übertragungen komprimiert. Auf diese Weise lassen sich die Gebühren reduzieren und die Effizienz verbessern.

Mithilfe der modularen Architektur werden die Transaktionen parallel verarbeitet, sodass sie nicht wie bei anderen Chains in einer Warteschlange gefangen sind.

Ebenso können mithilfe der erweiterten Off-Chain-Logik komplexe Berechnungen wie Swap-Engines und Prognosemodelle außerhalb der Blockchain ausgeführt werden. Danach werden die Ergebnisse wieder in der Kette verankert.

Somit wird die Leistung maximiert und gleichzeitig Sicherheit und Endgültigkeit gewahrt. Schon jetzt ist diese Infrastruktur über das Testnetz verfügbar. Über dieses können Interessierte bereits Folgendes tun:

SOL vom Solana-Entwicklernetzwerk über bridge.solaxy.io überbrücken

überbrücken Smart Contract mithilfe Solanas nativer Toolchain bereitstellen

Assets über das Rollup-Netzwerk übertragen

Aktivitäten über den Block Explorer verfolgen

Bald werden eine eigene dezentrale Kryptobörse und das Igniter-Protokoll hinzukommen. Das Fundament wurde jedoch schon gelegt. Deswegen handelt es sich bei Solaxy auch nicht mehr nur um eine Theorie, sondern es ist real, funktionstüchtig und bereit für den nächsten Schritt der Skalierung.

Wie weit kann Solaxy steigen? Das lehrt Arbitrum von Ethereum

Um einen Eindruck dafür zu gewinnen, was mit Solaxy möglich ist, hilft ein Blick zur Ethereum-Skalierungslösungen wie Arbitrum, Optimism und Base. So hat allein Ersterer eine Bewertung von 1,5 Mrd. USD erzielt, obwohl der Sektor überfüllt war.

Bisher hat Solana noch keine Layer-2 vorweisen können, was sich nun jedoch geändert hat. Solaxy erscheint noch vor SOLs nächstem Allzeithoch, was ihn hervorragend positioniert, da er von der Korrelation profitiert.

Selbst ein Bruchteil des Wachstums von Arbitrum kann SOLX bereits um 10x bis 50x steigen lassen, insbesondere, wenn weiterhin institutionelles Kapital in diesen fließt. Dabei geht es den ersten Anlegern nicht nur um Solaxy, sondern auch darum, dass Solana endlich wie geplant skaliert, wobei SOLX diese Bewegung anführt.

Letzte Chance für Solaxy-Presale ist bald vorbei

Gefunden werden kann der Solaxy-Presale über die offizielle Website des Projektes. Mit dieser verbindet man eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet und kann dann die Coins kaufen sowie staken, um eine jährliche Rendite von dynamischen 90 % zu erhalten.

Idealerweise nehmen Sie an dem Vorverkauf über die Best Wallet teil, welche Selbstverwahrung, Presales und Multi-Chain-Interoperabilität unterstützt.

Lassen Sie sich keine wichtigen Ankündigungen von Solaxy entgehen, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.