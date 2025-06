Erfolgreiche Transaktion markiert weiteren Meilenstein in A-CAPs Portfoliostrategie für Fußballvereine

Advantage Capital Holdings, LLC ("A-CAP" oder "das Unternehmen"), ein in New York ansässiges Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem Vermögen von über 12 Milliarden US-Dollar, gab heute die erfolgreiche Veräußerung von Standard de Liège SA ("Standard Liège" oder "der Club"), einem der traditionsreichsten Fußballvereine Belgiens, sowie der Immobilière du Standard de Liège SRL, der Gesellschaft, die das Stadion des Clubs das Maurice-Dufrasne-Stadion besitzt, an ein Käuferkonsortium unter der Leitung des CEO von Standard Liège, Giacomo Angelini, bekannt. Diese Transaktion markiert das Ende der historischen Beteiligung von 777 Partners am Club und ebnet den Weg für dessen zukünftiges Wachstum und seinen Erfolg, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds.

Vorteile der Transaktion:

Erhöhte Stabilität in der Aktionärsbasis des Clubs ebnet den Weg für zukünftige Investitionen,

operative Klarheit sorgt für eine einheitliche Ausrichtung, die es sowohl den Spielern als auch dem Management ermöglicht, sich auf die Leistung auf dem Spielfeld zu konzentrieren, und stellt sicher, dass der kollektive Fokus auf dem Gewinnen von Spielen und sportlichen Spitzenleistungen liegt, und

die reibungslose Abwicklung der Übertragung von Anteilen durch A-CAP führt zu einem erfolgreichen Ergebnis für die Versicherungsnehmer.

"Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Erfolg für A-CAP, den Club und seine treuen Anhänger dar", sagte Kenneth King, Chairman und CEO von A-CAP. "Im Rahmen der Unterstützung mehrerer Profiklubs hat A-CAP erfolgreich Transaktionen mit dem FC Everton, Melbourne Victory FC und Standard Liège abgeschlossen und Lösungen geliefert, von denen alle Interessengruppen, einschließlich A-CAP-Versicherungsnehmer, profitieren. Die konstante Erfolgsbilanz von A-CAP unterstreicht unser Engagement für Stabilität und Erfolg bei allen Fußballvereinen in unserem Portfolio. Unser Fokus liegt nach wie vor auf der umfassenden Unterstützung der verbleibenden Clubs auf unserer Plattform und wir werden auf dieser Dynamik weiter aufbauen."

Moelis Company LLC agierten als alleinige Finanzberater von A-CAP bei der Transaktion.

Über A-CAP

A-CAP ist eine Holdinggesellschaft, die auf ihrer einzigartigen und synergetischen Plattform mehrere Versicherungs- und Finanzunternehmen unterhält. Zu diesen Unternehmen gehören Erstversicherer, ein bei der SEC registrierter Anlageberater, Rückversicherungsgesellschaften und Marketingorganisationen. A-CAP bietet seinen Versicherungsnehmern, Versicherungskunden und Kapitalpartnern umfassende Dienstleistungen an, die auf dem breitgefächerten Wissens- und Erfahrungsschatz seines Managementteams im Versicherungs- und Anlagesektor aufbauen. Das privat geführte Unternehmen wurde 2013 gegründet und verfügt über Niederlassungen in New York, Charleston, Miami und Salt Lake City. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.acap.com.

Über Standard de Liège SA

Standard Liège ist ein Eckpfeiler des belgischen Fußballs und blickt auf eine stolze Erfolgsgeschichte zurück. Die Herrenmannschaft hat 10 belgische Meisterschaften, 8 belgische Pokale und 4 belgische Supercups gewonnen, während die Frauenmannschaft 20 belgische Meisterschaften, 8 belgische Pokale und 1 belgischen Supercup errungen hat. Der Verein ist bekannt für seine leidenschaftliche Fangemeinde und das konsequente Streben nach Erfolg sowohl auf als auch abseits des Spielfelds.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250606652206/de/

