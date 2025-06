Zwei BÖRSE ONLINE-Redakteure, zwei Meinungen. Wohin steuert der VW-Konzern in Zukunft und welche Chancen haben Anleger mit der Aktie? Für Redakteur Richard Pfadenhauer ist jetzt die Zeit zum Einstieg bei VW Die VW-Aktie hat Ferrari & Co deutlich abgehängt. Seit Jahresbeginn schob sich die Aktie der Wolfsburger ex Dividende knapp acht Prozent ins Plus. Auf Rang 2 liegt Ferrari mit 3,6 Prozent. Die Anteilscheine von Mercedes und Porsche liegen aktuell ...

