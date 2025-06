Nächstes Mega Bohrloch im Vicuña Bezirk! Nachbar mit +20% an einem Tag! Diese Aktie kann die nächste Filo werden! Mogotes Metals bereit für den nächsten großen Schritt!

Liebe Leserinnen und Leser,

die weltweiten Kupfervorräte befinden sich aufgrund der steigenden Nachfrage durch Elektrifizierung und erneuerbare Energien auf einem Zehnjahrestief. Investoren halten Ausschau nach Projekten, die sowohl hochgradige Adern für einen frühen Cashflow als auch porphyrische Lagerstätten mit großen Tonnagen für eine skalierbare Produktion bieten.

Der derzeitige absolute HOTSPOT für hochgradige Kupferentdeckungen ist der stetig wachsende Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile! Dort befindet sich das aufstrebende Explorationsunternehmen Mogotes Metals auf dem selben Rohstoffgürtel, wie die 3 bedeutendsten Kupferfunde der letzten Jahre!

Mogotes Metals (WKN A3ENQ6 - ISIN CA6080111025) positioniert sich als potenzieller Nachbar der großen Player

und öffnet Investoren den Zugang zu einem Projekt mit außergewöhnlicher Hebelwirkung!

Quelle: Mogotes Metals

Das Projekt Filo Sur von Mogotes Metal liegt unmittelbar südlich des Flaggschiffprojekts Filo del Sol von Filo Mining und in Streichlänge zu dessen erstklassigem neuen Sulfidfund im Kupfergebiet Vicuña in Chile und Argentinien. Die jüngsten Funde von NGEx Minerals in Lunahuasi und dessen Explorationsprojekte Los Helados befinden sich in der Nähe und im selben Gebiet.

Fast +20% an einem Tag bei NGEx Minerals

Quelle: Wallstreet-online.de

Die Aktien von NGEx Minerals (TSXV: NGEX; US-OTC: NGXXF) stiegen am Mittwoch den 21.05.2025 um fast 20 %, nachdem Bohrergebnisse in Argentinien das Vorhandensein eines größeren Porphyr-Systems als bisher angenommen bestätigt hatten.

Die Bohrung DPDH027 im Projekt Lunahuasi ergab 0,52 % Kupfer und 0,32 Gramm Gold pro Tonne über 1.619,4 Meter in einer Tiefe von 385,6 bis 2.005 Metern und endete in offenem, kaliumhaltig alteriertem Dioritporphyr, teilte NGEx am Mittwoch mit. Die Entdeckung eröffnet ein neues porphyrisches Zielgebiet im westlichen Teil des bekannten hochsulfidierten Gangsystems.

"Die Bohrung DPDH027 eröffnet eine völlig neue Dimension des Lunahuasi-Projekts und erhöht das Potenzial dieses riesigen Mineralsystems", sagte Präsident und CEO Wojtek Wodzicki in einer Pressemitteilung. "Während wir uns kurzfristig auf das hochgradige Adersystem konzentrieren werden, erhöht die Porphyr-Entdeckung den langfristigen Wert des Projekts erheblich."

Bezirksweite Ausdehnung

Quelle: NGEx Minerals

Lunahuasi liegt im schnell wachsenden Bezirk Vicuña. Es befindet sich 6 km nördlich der gemeinsamen Lagerstätte Filo del Sol von Lundin Mining (TSX: LUN) und BHP (ASX: BHP) und 8 km westlich von Lundins Josemaría. Beide sind große Kupfer-Gold-Projekte, die sich kurz vor der Vorab-Machbarkeitsstudie oder dem Baubeginn befinden. In der Nähe verdeutlichen Los Azules von McEwen Mining (NYSE, TSX: MUX) und Fruta del Norte von Lundin jenseits der Grenze in Ecuador den internationalen Ansturm auf erstklassige Porphyrvorkommen.

Die argentinische Provinz San Juan hat die Bergbauabgaben gesenkt und die Rückführung von Devisen verbessert, was große Explorationsunternehmen anzieht. Der Weg von NGEx verläuft parallel zu dem seiner Mitbewerber. Die Entdeckungsbohrung von Filo del Sol am 13. Mai 2021 ergab 858 Meter mit 1,8 % Kupferäquivalent, bestehend aus 0,86 % Kupfer und 0,7 Gramm Gold pro Tonne (plus 48,1 Gramm Silber) aus 188 Metern Bohrtiefe, die in einer Mineralisierung endete.

Wann kommt die große Entdeckung bei Mogotes Metals?

Bei Mogotes Metals (WKN A3ENQ6) ist es keine Frage von "OB', sondern nur von "WANN' das erste bedeutende Bohrloch veröffentlicht wird und dieses Ergebnis den Aktienkurs in die Höhe schießen lässt!

Der letzte entscheidende Erfolgsfaktor war die gezielte Akquisition von Lizenzen und Landparzellen, die direkt auf der Verlängerung der bekannten Mineralisierungszone von Filo Mining liegen. Bereits Anfang des Jahres konnte Mogotes zusätzliche Lizenzen erwerben, um das Projektgebiet zu erweitern und die Kontinuität des mineralisierten Gürtels sicherzustellen.

Modernste Auswertungen geologischer Daten, Satellitenbilder und geophysikalischer Messungen haben Mogotes Metals dorthin geführt, wo echtes Potenzial schlummert!

Quelle: Mogotes Metals

Mit der strategischen Erweiterung des Projektgebiets erschließt das Unternehmen eine der vielversprechendsten mineralreichen Zonen der Anden - und das mit maximaler Hebelwirkung.

Bedeutender Meilenstein erreicht!

Mogotes Metals (WKN A3ENQ6) hat einen entscheidenden Fortschritt gemeldet: Die erste geophysikalische Untersuchung des Jahres 2025 hat eine weitreichende, oberflächennahe Anomalie entdeckt, die das Potenzial hat, zum nächsten Highlight im Kupfer-Gold-Silber-Sektor der Anden zu avancieren.

Quelle: Mogotes Metals

Diese Entdeckung liegt nur 2,8 Kilometer südlich der Weltklasse-Ressource Filo del Sol, die von Branchenriesen wie Lundin Mining und BHP entwickelt wird. Die Lage im direkten geologischen Trend unterstreicht den strategischen Wert - und macht die Anomalie zu einem hochinteressanten Ziel für die nächste Explorationsphase.

Diese geophysikalische Anomalie sieht so aus, als könnte es sich um ein neues Porphyr- und Epithermal Zentrum direkt auf dem Filo-Trend handeln!

Mogotes Metals positioniert sich damit als potenzieller Nachbar der großen Player - und öffnet Investoren den Zugang zu einem Projekt mit außergewöhnlicher Hebelwirkung.

Nächster Meilenstein in Sicht: Von der Exploration zum Bohrstart

Die Bohrungen haben bereits vielversprechende Ergebnisse geliefert: Weitreichende Alterationszonen und signifikante Metallgehalte bestätigen das geologische Potenzial des Projekts - ein klarer Hinweis auf die Präsenz eines größeren mineralisierten Systems. Auch wenn die bisherigen Metallkonzentrationen noch nicht wirtschaftlich sind, dienen diese Resultate als strategische Wegweiser für die nächste Phase.

Aktuell richtet sich der Fokus auf die gezielte Evaluierung der neun priorisierten Zielzonen. Hierbei werden modernste geologische, geochemische und geophysikalische Daten intelligent kombiniert, um mit höchster Präzision jene Zonen zu identifizieren, die das größte Entdeckungspotenzial bieten.

Erstklassige Bohrergebnisse im Spätherbst 2025 erwartet!

Die geplante Bohrkampagne soll im Oktober beginnen, wenn die Wetterbedingungen in den Anden optimal sind. Die Bohrziele befinden sich in Tiefen zwischen 300 und 350 Metern, was eine effiziente Erschließung ermöglicht. Ziel ist es, eine präzise Auswahl für die erste Bohrphase zu treffen - mit minimiertem Risiko und maximierten Erfolgschancen. Mogotes Metals verfolgt konsequent einen Effizienzansatz, um den nächsten Meilenstein zu erreichen.

Ein Explorationsprogramm in dieser Region ist sicherlich kostspielig! Die Abgeschiedenheit, die Höhenlage und die Wetterbedingungen sind nur einige der Herausforderungen. Dennoch zeigen die positiven Bohrergebnisse von Filo und NGEx Minerals, dass es machbar ist. Mogotes verfügt derzeit über ca. 5 Millionen CAD, was eine solide Basis für den Normalbetrieb darstellt. Für das Bohrprogramm wird jedoch zusätzlicher Kapitalbedarf erwartet. Interne Managementquellen berichten von aktiven Bemühungen, potenzielle Investoren zu gewinnen.

Die Bohrkosten in dieser Region liegen zwar bei etwa 1000 CAD pro Meter, doch das Unternehmen ist bestrebt, die Mittel effizient einzusetzen und sich zuerst den vielversprechendsten Zielen zu widmen. Das Potenzial einer wirtschaftlichen Entdeckung in einem mineralreichen Gebiet zieht bereits jetzt das Interesse großer Bergbauunternehmen an. Mogotes Metals könnte sich als attraktiver Partner oder Übernahmekandidat positionieren, sollte eine bedeutende Ressource entdeckt werden.

Wachstum. Potenzial. Timing: Darum lohnt sich jetzt der Einstieg

Das Filo Sur Projekt bietet Anlegern eine außergewöhnliche Chance, an einem potenziellen Weltklasse-Kupfer-Gold-Vorkommen teilzuhaben, das direkt an milliardenschwere Minenanlagen angrenzt. Die Kombination aus einem erfahrenen Managementteam, einem wissenschaftlich fundierten Explorationsansatz, strategischen Landakquisitionen und einem starken finanziellen Rückhalt macht Mogotes Metals (WKN A3ENQ6) zu einem spannenden Investment im Rohstoffsektor.

Investoren, die nach einer Gelegenheit suchen, frühzeitig in ein Projekt mit großem Wachstumspotenzial einzusteigen, finden in Mogotes Metals (WKN A3ENQ6 - ISIN CA6080111025)einen starken Partner mit einer klaren Vision und einem nachhaltigen Ansatz. Die bevorstehende Bohrkampagne im Oktober könnte der Beginn einer neuen Ära für das Unternehmen und seine Aktionäre sein.

