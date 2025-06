© Foto: J. David Ake/AP/dpa

In Europa überdenken milliardenschwere Investoren ihre Beziehungen zu US-Vermögensverwaltern, die sich aus Klimaschutz- und ESG-Initiativen zurückziehen. Dies könnte langfristig zu einer Umverteilung von Kapital führen.Der Rückzug großer US-Vermögensverwalter von Klimaschutzinitiativen und ESG-Zielen sorgt zunehmend für Besorgnis in Europa. In den vergangenen Monaten haben sich mehrere europäische Pensionsfonds und institutionelle Investoren entschieden, ihre Beziehungen zu US-Managern zu überdenken oder sogar zu beenden, da diese auf Druck der Trump-Administration ihre langjährigen Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens aufgeben. Ein herausragendes Beispiel ist der …