Nach einer V-förmigen Erholung war die Broadcom-Aktie zu Wochenbeginn auf ein neues Rekordhoch geklettert. Dieses konnte am Mittwoch noch einmal auf 265,43 US$ verbessert werden. Am Donnerstag hat der Chipkonzern seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vorgelegt, die am Freitag allerdings zu Verlusten von -3,69% führten. Sind die Zahlen so mies oder handelt es sich bei den Verkäufen lediglich um Gewinnmitnahmen? Q2-Zahlen über den Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...