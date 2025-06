Erfurt (ots) -Die smarteste Klasse kommt aus Hessen: In einem spannenden Superfinale setzte sich die 7d der Leibnizschule Wiesbaden zum Abschluss der Frühjahrsstaffel am 7. Juni 2025 im Ersten gegen die starke Konkurrenz durch und holte sich den begehrten Titel "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD). Die Show wird am 13. Juni 2025 um 19:30 Uhr bei KiKA wiederholt und ist nach Ausstrahlung im Ersten auf kika.de, in der KiKA-App sowie in der ARD-Mediathek abrufbar.In den Vorrunden der Schulbattles und Wochenshows hatten sich 16 Schulklassen in einem anspruchsvollen Wissenswettbewerb und rasanten Action-Spielen gemessen. Im abschließenden Superfinale traten schließlich die 6LF3 des Elisabeth-Gymnasiums aus Eisenach, die 7b des Otto-von-Taube-Gymnasiums aus Gauting, die 6b der Papageno-Grundschule aus Berlin und die 7d der Leibnizschule aus Wiesbaden gegeneinander an.Trotz des Nachteils, nur als Drittplatzierte in die Finalrunde "The Split" zu starten, bewahrte die Klasse aus Wiesbaden Ruhe und Teamgeist. Nach dem Ausscheiden der Klassen aus Berlin und Eisenach kam es zum entscheidenden Duell gegen die 7b aus Gauting. Mit taktisch klug eingesetzten Punkten sicherten die Erste-Reihe-Kids Sara (12) und Tim (13) den Sieg für die Leibnizschule. Unter großem Jubel nahmen die neue "Besten Klasse Deutschlands" den Pokal von Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell entgegen - und freuen sich nun auf eine Klassenfahrt nach Budapest.Als Studiogäste fieberten Comedienne Maria Ziffy, Content Creator Fabian Baggeler und der per Videobotschaft zugeschaltete Entertainer Klaas Heufer-Umlauf mit den Finalklassen mit. Für musikalische Stimmung im Studio sorgte die Schauspielerin und Musikerin LINA mit ihrem aktuellen Song "Liebst Mich".Die KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/erwachsene/ueber-uns/auftrag/kika-quiz-100.html) und "Die beste Klasse Deutschlands" auf kika.de bieten auch nach der abgelaufenen Staffel vielseitige Mitmachangebote, jede Menge Hintergrundinformationen, spannenden Zusatz-Content und natürlich die komplette Staffel zum Nachschauen. Auf @besteklasse_kika, dem TikTok-Channel (https://www.tiktok.com/@besteklasse_kika) zur Show, bleibt die Community immer auf dem Laufenden: Es gibt viele Aktionen, Spin-Offs und Q&As, die zum gemeinsamen Austausch einladen."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA tragen Thomas Miles und Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/dbkd-info-110.html)Pressekontakt:Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHMarkus Hermjohannesmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 532 8Charlotte Rüterrueter@foolproofed.deTel: +49 1573 0958813Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6051009