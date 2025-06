Die Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), Mitsubishi Motors, Ample und Yamato Transport haben ein mehrjähriges Pilotprogramm angekündigt, in dessen Rahmen ab September 2025 mehr als 150 E-Nutzfahrzeugen mit austauschbaren Akkus in Tokio getestet werden sollen. Der Einsatz der E-Transporter (von Mitsubishi) und der kleinen E-Lkw von Fuso (also dem eCanter) soll mit Hilfe von 14 modularen Batteriewechselstationen in Tokio ermöglicht werden. ...

