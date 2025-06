Der britische Ladeinfrastrukturbetreiber Believ hat sich eine Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Pfund gesichert und will mit diesem Geld mindestens 30.000 öffentlich zugängliche Ladestationen in ganz Großbritannien installieren. Wie Believ mitteilt, wird die Finanzierung von seinen gemeinsamen Eigentümern Liberty Global und Zouk Capital sowie dem Banken-Quartett Santander, ABN Amro, NatWest und MUFG bereitgestellt. Die 300 Millionen Pfund (umgerechnet ...

