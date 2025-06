Ethereum steht vor Mega-Rallye: Analyst sieht Ausbruch auf 3.800 Dollar

Während sich der Bitcoin-Kurs trotz aller Unsicherheiten an den Märkten oberhalb der 100.000 Dollar Marke halten kann, ist es bei Ethereum und vielen Altcoins bisher nicht so gut gelaufen. $ETH hat im Mai zwar noch ordentlich zugelegt, seitdem stockt die Rallye aber. Was viele Privatanleger dazu veranlasst, skeptisch zu werden und auf andere Coins zu setzen, stimmt Experten extrem bullish. Immer mehr Analysten machen deutlich, dass sie erwarten, dass Ethereum vor einer Mega-Rallye steht.

Technische Analyse zeigt bullische Signale für Ethereum

Ein Analyst, der aktuell für Aufsehen sorgt, ist Merlijn. Mit rund 368.000 Followern auf X zählt er zu den gefragtesten Stimmen in der Krypto-Szene. In seiner aktuellen Analyse zeigt er auf, dass Ethereum kurz vor dem Ausbruch aus einer Dreiecksformation steht. Der RSI würde demnach bestätigen, dass es sich um einen Ausbruch nach oben handeln könnte, der den $ETH-Kurs schnell weit nach oben katapultiert.

Für einen nächsten Zwischenstopp erwartet Merlijn schon ein Kursziel von 3.800 Dollar, was ein Plus von über 50 % vom aktuellen Kurs bedeuten würde. Geht es nach dem Analysten, ist das aber erst der Anfang. Die 3.800 Dollar seien nur das "Warm-up" und die nächste Bewegung könnte den gesamten Markt entzünden.

Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf Ethereum ETFs

Neben der Charttechnik sprechen auch die Fundamentaldaten eine klare Sprache. Während sich viele auf kurzfristige Trends konzentrieren, zeigt ein Blick auf die Spot ETFs eine spannende Entwicklung. Die Kapitalzuflüsse in Ethereum-Fonds nehmen rasant zu und das zu einem Zeitpunkt, an dem Bitcoin-ETFs Kapitalabflüsse verzeichnen.

Institutionelle Anleger scheinen Ethereum nun verstärkt auf dem Radar zu haben. Gleichzeitig sorgt Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin für zusätzliche Euphorie. Die Blockchain soll innerhalb der nächsten 12 Monate um das Zehnfache schneller werden, wie er behauptet. Wenn diese Entwicklungen zusammenkommen, sehen viele Experten ein neues Allzeithoch für Ethereum nur noch als eine Frage der Zeit.

Solaxy Presale: 45 Millionen Dollar vor dem Ende

Während Ethereum also nochmal um 100 % steigen könnte, erwarten Analysten bei Solaxy einen Anstieg um das 10- bis 20-fache. Solaxy zieht aktuell die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Das liegt an seinem innovativen Konzept. Als erste Layer-2-Lösung für Solana will das Projekt eines der dringendsten Probleme der Blockchain lösen: die wiederholten Ausfälle und Transaktionsabbrüche bei hoher Netzwerklast.

Obwohl Solaxy derzeit noch nicht an den Börsen gehandelt wird und der Token noch im Vorverkauf erhältlich ist, wurden bereits fast 45 Millionen Dollar umgesetzt. Damit legt Solaxy eines der erfolgreichsten ICOs in der Krypto-Geschichte hin, was für einen ebenso erfolgreichen Börsenstart sprechen könnte. Allerdings schließt sich das Zeitfenster für diejenigen, die im Vorverkauf noch zum günstigen Fixpreis einsteigen wollen, da der Presale schon in wenigen Tagen endet.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.