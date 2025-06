Ethereum unter Druck: Kurs durchbricht Formation und droht auf 1.400 Dollar zu fallen

Eigentlich sah die Situation für Ethereum vor einigen Tagen noch ziemlich gut aus. Nachdem der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung im Mai einen nahezu phänomenalen Run von mehr als 56 Prozent in weniger als 2 Wochen hingelegt hat, sahen die Vorzeichen für einen langfristigen Bull Run auf das Allzeithoch bei 4.891,70 US-Dollar sehr gut aus. Doch Donald Trump und Elon Musk haben die Situation wieder einmal komplett im Alleingang gedreht. Die beiden ehemaligen politischen Kompagnons haben sich zerstritten, bewerfen sich gegenseitig mit Vorwürfen, verunsichern dadurch den Markt und drücken den Kurs von Ethereum nach unten.

Trump-Musk-Konflikt setzt Ethereum unter extremen Verkaufsdruck

Für Ethereum und seine Investoren könnten in den nächsten Tagen schwierige Zeiten anbrechen. Denn obwohl sich im Chart der zweitgrößten Kryptowährung eine Bull Flag und damit eine starke Trendfortsetzungsformation gebildet hat, hat der Konflikt zwischen Donald Trump und Elon Musk die Situation vollkommen gedreht. Der Ether-Kurs ist an der unteren Trendlinie ausgebrochen und dabei sogar unter den EMA 200 gefallen. Das sind zwei deutliche bearishe Signale.

Der einzige Hoffnungsschimmer für Ethereum ist die heutige Erholung. Diese führt den Kurs bereits wieder über den EMA 200 und könnte zurück in die Range der Bullenflagge brechen. Sollte das nicht passieren und Ethereum weiter nach unten fallen, könnte die Situation kritisch werden. Die nächste signifikante Supportzone liegt nämlich erst beim Tiefpunkt aus dem April bei 1.400 US-Dollar, auch wenn vorher die 2.000 Dollar Marke als psychologisch wertvolle Hürde halten könnte.

Massive Verluste möglich: 44 Prozent Crash im Worst-Case-Szenario

Ein Kurs von 1.400 Dollar entspräche einem weiteren starken Abverkauf von mehr als 44 Prozent. Ethereum-Investoren können also derzeit nur hoffen, dass der Ether-Kurs die heutige Erholung fortsetzt und damit die Gefahr eines erneuten Crashs bannen kann. Ganz anders sieht die Situation dagegen bei Solaxy ($SOLX) aus.

Solaxy ist ein neues Krypto-Projekt, das nicht nur den gesamten Kryptomarkt auf den Kopf stellen, sondern auch die Solana-Blockchain revolutionieren könnte. Das liegt daran, dass Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt bringt. Solana ist zwar bereits schnell und günstig, weshalb man bisher keine Notwendigkeit für eine Layer 2 wie bei Ethereum gesehen hat, allerdings hat die Blockchain bei hoher Auslastung immer zu kämpfen. Transaktionsabbrüche und Ausfallzeiten könnten durch Solaxy bald der Vergangenheit angehören.

Solaxy Presale: 45 Millionen Dollar und nur noch wenige Tage verfügbar

Solaxy kommt mit dem nativen Token $SOLX, der derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt haben Anleger fast 45 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting dabei zu sein. Damit wird schnell klar, dass Solaxy das Zeug zum Milliarden Dollar Projekt hat, was für frühe Käufer Renditen von weit mehr als 1.000 % bedeuten könnte.

Der Vorverkauf endet allerdings schon in wenigen Tagen und damit auch die Gelegenheit, zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Während Ethereum-Investoren um ihre Positionen bangen müssen, bietet Solaxy eine vielversprechende Alternative mit revolutionärer Layer-2-Technologie für das Solana-Ökosystem.

