Solaxy sammelt 45 Millionen Dollar: Erste Solana Layer-2 begeistert Investoren

Für Bitcoin waren die letzten Tage wieder turbulent. Der öffentlich ausgetragene Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Verbündeten Donald Trump, dem mächtigsten Mann der Welt, und Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, verunsichert die Finanzmärkte stark. Das hat die Kurse vieler Coins inklusive Bitcoin in den letzten Tagen stark belastet. Heute folgt zwar eine ebenfalls starke Umkehr, allerdings bleibt die Unsicherheit am Kryptomarkt noch immer groß. Doch ein Projekt, das von vielen Analysten derzeit als die neue Revolution der Solana-Blockchain bezeichnet wird, bleibt offenbar vollkommen unberührt von den Entwicklungen.

Solaxy widersteht der Marktvolatilität mit revolutionärer Technologie

Während der Bitcoin-Kurs ebenso wie die Kurse vieler großer und kleiner Altcoins fällt, beeindruckt Solaxy die Analysten derzeit aufgrund der explosiven Nachfrage. Solaxy bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt und hat damit das Potenzial, das Solana-Ökosystem nachhaltig zu prägen und zu stabilisieren.

Solana ist bereits eine schnelle und günstige Blockchain, weshalb man bisher dachte, dass man - anders als bei Ethereum- auch ohne Layer-2-Netzwerk auskommt. Die Praxis hat allerdings etwas Anderes gezeigt. In Zeiten hoher Auslastung hat Solana immer wieder mit Ausfällen oder mehrfach abgebrochenen Transaktionen zu kämpfen. Das könnte sich durch Solaxy nun ändern, was auch die hohe Nachfrage erklärt.

Rekordverdächtige Community-Bildung und Investoreninteresse

Die Wellen, die Solaxy bereits jetzt in der Krypto-Community schlägt, sind unglaublich. Das zeigt sich unter anderem daran, dass sich rund um Solaxy bereits eine Community von 80.000 Anlegern auf X und Telegram gebildet hat. Gleichzeitig ist der native Token $SOLX derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 45 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting dabei zu sein.

Damit legt Solaxy eines der erfolgreichsten ICOs in der Krypto-Geschichte hin. Die Layer 2 launcht nach dem Börsenlisting und könnte dazu führen, dass sich ein komplett neues Ökosystem an Token und dApps auf der Solaxy Chain entwickelt, mit Millionen von Nutzern und $SOLX als nativen Token im Zentrum.

Vorverkauf vor dem Ende: Experten erwarten explosive Kursentwicklung

Während des Vorverkaufs haben Anleger noch die Möglichkeit, die $SOLX-Token zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Der Vorverkauf endet allerdings schon in wenigen Tagen und anschließend wird der neue Coin an den Börsen gelistet, wo Angebot und Nachfrage den Kurs bestimmen. Da die Nachfrage schon jetzt so hoch ist, wie man es noch nicht oft bei einem neuen Coin im ICO gesehen hat, sind Analysten extrem bullish gestimmt.

Damit würde der Bedarf weiterhin stark steigen, während das Angebot begrenzt ist. Die meisten Experten gehen daher davon aus, dass Solaxy schnell in die Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufsteigen könnte, was für frühe Investoren Renditen von tausenden Prozent bedeuten könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.