Bernstein-Research prognostiziert: 2.000 Unternehmen könnten Bitcoin als strategische Reserve nutzen

Michael Saylor, der bekannte CEO von Strategy (ehemals MicroStrategy), hatte bereits letztes Jahr verkündet, dass bald jedes Unternehmen eine eigene Bitcoin-Strategie benötigen werde. Das wäre seiner Meinung nach nötig, um nicht nur auf dem Markt zu bestehen, sondern sich in Zukunft zu behaupten und zu den Gewinnern zu gehören. Was Saylor damals prophezeite, scheint immer mehr zur Realität zu werden. Eine neue Analyse von Bernstein-Research könnte nun einen Wendepunkt für die Bitcoin-Adoption in der Unternehmenswelt markieren.

Massive Corporate Bitcoin-Adoption steht bevor

Bernstein-Research, das hauseigene Research-Unternehmen des bekannten Vermögensverwalters AllianceBernstein, lässt immer wieder mit treffsicheren Prognosen aufhorchen. Schon zu Beginn des Jahres gaben die professionellen Analysten des Unternehmens, die zu den besten weltweit gehören, die Prognose zu einem Bitcoin-Kurs von 150.000 US-Dollar ab. Doch noch spannender ist, was das Research-Unternehmen nun veröffentlicht hat.

Wie mehrere Quellen heute übereinstimmend berichten, hat Bernstein-Research eine Analyse herausgegeben, die richtungsweisende Informationen über die Implementierung von Bitcoin in die Wirtschaft enthält. Denn laut Bernstein-Research könnten bald mehr als 2.000 börsennotierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 100 Mrd. US-Dollar Bitcoin für eine eigene strategische Reserve kaufen, genau wie Strategy von Michael Saylor.

330 Milliarden Dollar könnten in Bitcoin fließen

Die Analysten gehen davon aus, dass diese Unternehmen über mehr als 3,8 Billionen US-Dollar Kapital verfügen, von denen mehr als 330 Mrd. US-Dollar in Bitcoin fließen könnten. Für den Kryptomarkt könnte das eine Flut an frischem Kapital bedeuten, die den Kurs von Bitcoin stark nach oben pushen könnte. Auch der Kurs des BTC Bull Token ($BTCBULL) könnte dadurch explodieren.

Sollte sich die von Bernstein-Research prognostizierte Entwicklung bewahrheiten, könnte das bedeuten, dass ein Bitcoin-Kurs von 150.000 US-Dollar erst der Beginn des wahren Bull Runs sein könnte. Gemeinsam mit Bitcoin könnte auch der BTC Bull Token ($BTCBULL) dann stark ansteigen. Das liegt daran, dass der BTC Bull Token mit einem einzigartigen Konzept überzeugt, da ihn die Entwickler indirekt an die Bitcoin-Kursentwicklung gekoppelt haben, sodass Investoren bei einer Rallye gleich doppelt profitieren könnten.

BTC Bull Token: Doppelte Gewinnchance im Presale

Anleger, die in den BTC Bull Token investieren, profitieren stark von der Kursentwicklung von Bitcoin. Steigt Bitcoin etwa auf 125.000 und anschließend auf 150.000 US-Dollar, profitieren die Investoren von $BTCBULL von einem Token-Burn und einem Bitcoin-Airdrop. Je mehr $BTCBULL man hält, desto mehr Satoshis bekommt man beim Airdrop. Bei jeder weiteren 25.000 Dollar Marke, die Bitcoin knackt, wechseln sich Token-Burns und Airdrops weiter ab.

Obwohl der BTC Bull Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist, haben Anleger schon fast 7 Millionen Dollar investiert. Damit wird schnell klar, dass der Kurs schon nach dem Börsenlisting durch die Decke gehen könnte. Einige Analysten halten auch einen Anstieg um weit mehr als das 10-fache in kurzer Zeit für möglich. Allerdings endet der Vorverkauf schon bald.

