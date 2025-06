Baden-Baden (ots) -7. Juni auf dem Maimarktgelände / mit Headliner Zartmann sowie Dilla, badchieff u. a. / Filow ersetzt Greeen, der krankheitsbedingt ausfälltDASDING Moderatorin Celine Jost eröffnete am heutigen Samstag, 7. Juni, um 15 Uhr das vierte "DASDING Festival" auf dem Maimarktgelände in Mannheim: "Herzlich willkommen auf dem Festival. Wir haben ein richtig geiles, fettes Line-up für Euch." Anschließend spielte Meller auf der Open-Air-Bühne. Das Publikum begrüßte sie mit "Durch den Monsun" von Tokio Hotel, das sie während ihres Auftritts auch coverte. Anschließend trat Dani Lia im Palastzelt auf und freute sich über die "volle Bude". Das junge Angebot des SWR feiert die besten und angesagten jungen Artists aus Deutschland auf einem bunten und energetischen Festival. Partner und Veranstalter ist Delta Konzerte.Zehn Künstler:innen im Zelt und open airInsgesamt zehn Acts bringen HipHop, Pop und Indie auf die Zeltbühne und die Open-Air-Bühne auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Neben Headliner Zartmann sind Dilla, badchieff, Becks, Jassin sowie Aaron, Dani Lia und Filly und Meller im Line-up. Der Rapper und Content Creator Filow steht von 21 Uhr bis 21:45 Uhr auf der Open-Air-Bühne und ersetzt damit den Auftritt von Greeen, der krankheitsbedingt ausfällt. Filow hat sich zu einem der gehyptesten musikalischen Newcomer in Deutschland entwickelt, denn er kombiniert Musik und Social Media. Mit "Rasenschach" hat Filow 2024 zusammen mit seinen Followern per Livestream in nur drei Stunden einen ironischen und lustigen EM-Song produziert, der viral ging. Im September 2024 veröffentlichte er mit "ICKE" ein energiegeladenes Debutalbum. Sein aktueller Song "Jiggy" schaffte es im März dieses Jahres bis auf Platz 3 der Deutschen Single-Charts.Auftakt für die FestivalsaisonDas "DASDING Festival" macht den Auftakt des Festival-Sommers für das Programm. Im Radio und auf Social Media berichtet DASDING während des Festivals aus Mannheim. Zudem gibt es am Sonntag, 8. Juni, ab 14 Uhr eine große Spezialsendung zum Festival mit Konzert-Checks, Eindrücken von Besucher:innen, Interviews der Artists und vielem mehr.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/viertes-dasding-festival-in-mannheim-startetPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6051071