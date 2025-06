Anfang März zählte die Eutelsat-Aktie noch zu den hottest stocks der europäischen Tech-Branche. Davon ist wenig übergeblieben. Seitdem befindet sich der Kurs des Satellitennetzbetreibers fast kontinuierlich im Sinkflug. Am Donnerstag und Freitag ging es in Summe um -28% bergab. Was steckt hinter dem massiven Kurssturz der Eutelsat-Aktie und können Anleger hier ein kluges Investment machen? Ein Großaktionär steigt aus In den letzten Tagen gab es zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...