Die Bank of America sieht bei Roblox weiterhin Potenzial und erwartet eine Kurssteigerung von 13 Prozent. Das Unternehmen bleibe die führende Gaming-Plattform im Metaverse. Die Hintergründe.Die Bank of America stuft Roblox, die führende Gaming-Plattform im Metaverse, als Unternehmen mit "strukturellen Vorteilen" ein. Sie hat das Kursziel für die Roblox-Aktie auf 103 US-Dollar erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 13 Prozent. Das Metaverse ist ein virtueller Raum, in dem Menschen über Avatare interagieren, arbeiten oder spielen können. Es verbindet Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und Blockchain und gilt als nächste Stufe des …