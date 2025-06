Krypto News: Solana, die Meme-Coins und der Kursabrutsch - droht jetzt der große Zusammenbruch?

Solana legte im Jahr 2023 vermutlich eines der beeindruckendsten Comebacks in der Kryptowelt hin. Noch im Januar 2023 galten Solana und der native Token SOL als mehr oder weniger tot, vor allem aufgrund der engen Verbindungen zu der Pleite-Kryptobörse FTX und deren mittlerweile verurteilten Ex-CEO Sam Bankman-Fried. Der SOL notierte damals bei knapp 9 US-Dollar. Ende 2023 sah die Welt dann schon ganz anders aus. Der SOL schaffte den Sprung zurück in die Krypto Top Ten und zu einem Kurs von über 100 US-Dollar.

Einer der Haupttreiber dieser Rallye war der erste Solana Hunde-Meme-Coin Bonk, der sich rund zwei Jahre nach seinem Launch zu einem Überraschungserfolg entwickelte. Dadurch wurde Solana zur Go-to-Blockchain für Meme-Coins. Die niedrigen Gebühren und die hohe Geschwindigkeit der Blockchain taten ihr Übriges. Als dann im Januar 2024 noch das Launchpad Pump.Fun gestartet wurde und sich in rasender Geschwindigkeit zur Cashcow entwickelte, schien Solana endgültig im Meme-Coin Olymp angekommen. Doch die Kurse bröckeln und die Meme-Coin Mania auf Solana zeigt deutliche Risse.

Solana Meme-Coins stürzen ab

Die Gesamtmarktkapitalisierung der Solana Meme-Coins ging von 15 Milliarden US-Dollar auf 10 Milliarden US-Dollar zurück. Ein Coin mit den massivsten Verlusten ist der Meme-Coin des amtierenden US-Präsidenten. Seit seinem Allzeithoch im Januar 2025 stürzte Official Trump (TRUMP) um 75 Prozent ab. BONK verlor auf Monatssicht rund 20 Prozent und FARTCOIN rund 13 Prozent. Auch das Zugpferd Pump.Fun hat mit schwindenden Einnahmen zu kämpfen. Der SOL-Kurs befindet sich ebenfalls im Rückwärtsgang. Auf Wochensicht verlor Solana rund 4 Prozent, auf Monatssicht sind es etwa 5 Prozent. Derzeit notiert der SOL bei 150 US-Dollar. Der Kursrückgang, sowohl bei Solana selbst als auch bei den Meme-Coins hat vermutlich mehrere Gründe. Derzeit herrscht am Kryptomarkt durch die geopolitischen Spannungen und dem Zollchaos des US-Präsidenten eine gewisse Risikoaversion. In unsicheren Zeiten setzen Anleger lieber auf (vermeintlich) sichere Anlageformen, zu denen die hochvolatilen Meme-Coins eher nicht gehören. Zudem herrschte eine Überhitzung auf dem Meme-Coin Markt. Viele Token hatten überproportionale Kursanstiege verzeichnet und es folgten Gewinnmitnahmen. Zudem tendieren die Investoren mittlerweile immer mehr zu Coins, bei denen es eine richtige Utility gibt. Dazu gehört beispielsweise das neue Solana Meme-Coin Projekt Snorter (SNORT). Die Pump.Fun Meme-Coins hingegen gehören mehrheitlich in die Kategorie "klassische Meme-Coins" und sind reine Spekulationsobjekte.

