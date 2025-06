Krypto-Analyst stellt Prognose für die nächsten 5 Monate auf

Derzeit scheint sich der Krypto-Markt kaum zu bewegen. Dennoch erwartet der populäre Krypto-Experte Kyle Doops, dass wir in den nächsten fünf Monaten noch einen Bullenmarkt sehen könnten. Was Investoren dabei jedoch beachten sollten, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Krypto-Analyst sieht weiteres Potenzial für Bullenmarkt

Laut der Einschätzung des von Crypto Banter bekannten Krypto-Analysten Kyle Doops könnte es sich nun um einen hervorragenden Zeitpunkt handeln, um die letzten Kursrücksetzer für Dip-Käufe zu nutzen. Denn laut der historischen Entwicklung nach den Bitcoin-Halvings dauert laut dem Krypto-Analysten eine Rally 12 bis 18 Monaten, wobei wir uns im Monat 13 befinden.

Andererseits dominiert seiner Einschätzung nach unter einem Bitcoin-Preis von 106.145 USD weiterhin der Verkaufsdruck, da die Nachfrage derzeit noch zu schwach sei. Daher sollten sich Investoren laut ihm auch auf Korrekturen bis auf einen Bitcoin-Preis von 97.000 USD einstellen, was 8,41 % unter dem aktuellen Niveau von 105.910 USD liegt.

Ebenfalls als bullisch zu interpretieren ist laut Doops die Rückeroberung des 50-SMA sowie EMA-9 und EMA-18, sofern dies bestätigt wird. Aber auch die Bitcoin-Dominanz befände sich laut dem Krypto-Experten jetzt mit einem Wert zwischen 66 und 69,75 % in einer kritischen Zone, welche eine Umkehr zugunsten der Altcoins ermögliche. Ebenso würde die USDT-Dominanz einen möglichen Zusammenbruch andeuten, was sehr bullisch ist.

Das muss laut dem Krypto-Experten für den Bullenmarkt nun passieren

Insbesondere bei einem Überschreiten des Bitcoin-Preises von 106.145 USD erwartet der Krypto-Analyst eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Dies führt er auf das Wyckoff-Chartmuster zurück, bei dem es dann zu einem Abbruch des Verteilungsschemas und einer Übernahme der Bullen kommt. Damit ein Einstiegssignal geben ist, müsse die Tagesschlusskerze darüber liegen, was laut ihm schon innerhalb einer Woche geschehen könnte.

Denn in diesem Falle würde ein kritischer Punkt überschritten werden, an dem viele Krypto-Analysten mit einem Short Squeeze rechnen. So seien laut der Liquiditäts-Heatmap kaum noch Shorts vorhanden. Nach dem Überschreiten dieser wichtigen Marke wird laut Kyle Doops die nächste bullische Phase von Bitcoin ausgelöst.

Sobald der Bullenmarkt eingeleitet wurde, erwartet der Krypto-Analyst, dass in der finalen Phase des Zyklus die Altcoins wieder eine Rally hinlegen werden. Diese dauert laut dem Krypto-Experten dann rund 1 bis 3 Monaten. Innerhalb der nächsten 5 bis 6 Monate erwartet er allerdings für Bitcoin ein Top zwischen 120.000 und 130.000 USD sowie maximal bei 200.000 USD, wobei er dies als spekulativ einschätzt.

Vom aktuellen Kurs aus entspricht dies im Basisfall nur noch einem Kursplus von 13,32 bis 22,73 % und im bullischen Szenario 88,85 %. Im Vergleich zu seinem Gesamtplus, welches laut CoinMarketCap bei 170.883.652 % liegt, ist dies jedoch nur sehr wenig. Schon deutlich mehr ist hingegen mit der Bitcoin-Alternative BTC Bull Token möglich.

BTC Bull Token bietet Chance für alle, die Bitcoin zu Beginn verpasst haben

Noch im Jahr 2009 war Bitcoin für den Bruchteil eines US-Dollar verfügbar und hat mittlerweile einen Preis von 105.625,91 USD erreicht. Während die frühen Investoren den Großteil der Gewinne erzielt haben, sind für jetzige Anleger mittlerweile nur noch Bruchteile dessen möglich. Wer hingegen nach höheren Renditen strebt, für den könnte der BTC Bull Token die bessere Wahl sein.

Denn bei diesem handelt es sich um einen an Bitcoin gebundenen Memecoin, der bei bestimmten BTC-Preisrekorden in Intervallen von 50.000 USD verschiedene Belohnungen vergütet. Ab 125.000 USD kommen beispielsweise Burnings des eigen Coins zum Antrieb des Preises und ab 150.000 USD echte Bitcoin-AirDrops hinzu.

Außerdem vergütet der BTC Bull Token eine Staking-Rendite in Höhe von 59 % pro Jahr. Diese wird unabhängig von der Preisentwicklung von Bitcoin vergütet und kann somit auch das langfristige Halten fördern, ebenso wie BTC selbst. Zusammen mit der niedrigeren Bewertung kann er neben diesen Belohnungsmechanismen auch noch steiler steigen.

Mittlerweile befindet sich der Vorverkauf von BTC Bull Token in der finalen Phase, welche nur noch für weniger als 23 Tage läuft. Zum aktuellen Zeitpunkt wird der $BTCBULL-Token für 0,00255 USD offeriert, was jedoch nicht mehr lange der Fall sein wird. Daher sollten sich Interessierte nun beeilen, wenn sie noch vor der Listung einsteigen wollen.

