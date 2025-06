Warum Cardano-Gründer Hoskinson Bitcoin-DeFi als Zukunft sieht

Während Cardano trotz seiner langen Entwicklungszeit bisher nur eine unwesentliche On-Chain-Aktivität erreicht hat, fokussieren sich die Entwickler immer stärker auf den Ausbau von Bitcoin. Der Cardano-Mitbegründer Charles Hoskinson sieht in Bitcoin-DeFi die Zukunft und argumentiert, dass die Gesetze der Schwerkraft das Web3 in Richtung Bitcoin treiben werden.

Cardano kämpft um Verlust der Bedeutung für das Web3

Cardano hat trotz seines ambitionierten Ansatzes bisher unter den DeFi-Blockchains eher nur ein Nischendasein gefristet. Auch der Fokus auf die Krypto-Kultur durch den Memecoin-Sektor mithilfe des eigenen Memecoin-Launchpads Snek.Fun konnte nicht dieselben Erfolge wie Solana erzielen. Zudem haben sich andere Chains wie Bitcoin, Base, Binance Smart Chain, Ethereum und Tron in diesem Bereich länger in den Trends gehalten.

Die schwache Performance zeigt sich deutlich in den On-Chain-Daten, welche bei Cardano zu Wünschen übriglassen. So hat die Blockchain zuletzt 32.800 Transaktionen pro Tag verzeichnet, während es bei Ethereum 1,4 Millionen und bei Solana sogar 106,0 Millionen waren. Somit erreicht Cardano gerade einmal 2,34% und 0,031% der beiden führenden Ökosysteme. Ähnlich sieht der On-Chain-Handel aus, der nur ein Volumen von 4,0 Millionen USD verzeichnet, während Ethereum auf 2,1 Milliarden USD und Solana auf 9,2 Milliarden USD kommt.

Neue Ambitionen in Richtung Bitcoin-DeFi sollen Cardano retten

Nun hat sich Cardano auf den großen Makrotrend Bitcoin-DeFi fokussiert. Denn der Cardano-Mitbegründer Charles Hoskinson verweist darauf, dass BTC noch immer mit mehr als dem Vierfachen der Marktkapitalisierung von Ethereum und Solana zusammen bewertet wird. Seiner Einschätzung nach würden die Gesetze der Schwerkraft nun das Web3 in Richtung Bitcoin treiben. Deswegen handelt es sich bei der Blockchain laut ihm auch um ein "schlafendes Monster".

Ähnlich betrachten es viele andere Entwickler. So haben sich seit 2022 immer mehr von ihnen mit der Expansion des Bitcoin-Ökosystems beschäftigt. Unter andere wurden mithilfe von Inscriptions und BRC-20-Token auch NFTs, Kryptowährungen und einfache Spiele ermöglicht. Ab 2024 kamen dann die Bitcoin Runes hinzu, welche eine Verbesserung darstellten. Darüber hinaus sind Skalierungslösungen für Bitcoin erschienen, von denen vor allem das Lightning Network am bekanntesten ist.

Bitcoin Hyper Presale: Frühe Investition in das Bitcoin-Ökosystem

Bitcoin Hyper entwickelt mit seiner Hyper Layer 2 das Bitcoin-Ökosystem weiter und ermöglicht anspruchsvolle Anwendungen innerhalb des Ökosystems in einer Blitzgeschwindigkeit und mit Gebühren nahe Null. Hyper Layer 2 verwendet für das neue Ökosystem auf Bitcoin die Solana Virtual Machine (SVM). Mit dieser können schon rund 65.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeitet werden. Mithilfe von Firedancer sollen sogar mehr als 1 Million TPS möglich werden. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 7 TPS von Bitcoin dar.

Über den neu gestartenen Vorverkauf kann noch früh in die Zukunft des Bitcoin-Ökosystems investiert werden. Dennoch macht der Presale große Fortschritte, da bisher bereits mehr als 700.000 USD eingeworben wurden. Angetrieben werden Anleger ebenso von der hohen Staking-Rendite von jährlichen 1.027%, welche aber mit Zunahme der Staker in nächster Zeit sinkt. Für weniger als 1 Tag steht der Coin noch für einen Preis von 0,0118 USD zur Verfügung.

Direkt zur Bitcoin Hyper - Website!

