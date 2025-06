Wenn Startups bei der Fernsehshow Die Höhle der Löwen vor den Investor:innen ihre Ideen pitchen, ist das keine gewöhnliche Vorstellung eines jungen Unternehmens. Das weiß auch Ruth Cremer. Die Unternehmensberaterin bereitet Startups nicht nur in der Fernsehshow auf den großen Pitch vor. Der Pitch der Startups ist der große Moment in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Die Gründer:innen stoßen durch die große Tür in das vorbereitete Set und präsentieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...