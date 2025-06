VanEck-Experten analysieren Top-Projekte: Solana, Sui und Hyperliquid im Fokus

Der Kryptomarkt zeigt sich aktuell wieder von seiner stärkeren Seite. Viele Kryptos notieren heute im Plus, darunter Bitcoin mit einem Tagesgewinn von rund zwei Prozent. Auch zahlreiche Altcoins konnten teils deutlich zulegen. Rückblickend war bereits der Mai ein ausgesprochen starker Monat, in dem Bitcoin zeitweise ein neues Allzeithoch bei über 112.000 US-Dollar markierte. Die jüngste Erholung lässt nun erneut Optimismus aufkommen - insbesondere bei drei bekannten und viel diskutierten Projekten: Solana, Sui und Hyperliquid.

Solana profitiert von institutionellen Investitionen

Der Mai markierte für Solana eine bullische Trendwende: Mit einem Kursplus von 6 Prozent konnte sich SOL in einem insgesamt verhaltenen Marktumfeld behaupten. Maßgeblich dafür war ein deutlicher Anstieg der Handelsaktivität auf der Blockchain - insbesondere im Bereich dezentraler Börsen. Das monatliche DEX-Volumen stieg laut VanEck um 41 Prozent auf knapp 94 Milliarden US-Dollar. Spekulative Token wie WIF und SPX erreichten wieder Niveaus wie zu Jahresbeginn, was auf eine Rückkehr risikofreudiger Marktteilnehmer schließen lässt.

Besonders wichtig ist vor allem die institutionelle Bewegung rund um Solana, die Experten von VanEck als "MicroStrategy-Moment" für SOL bezeichnen. Die DeFi Development Corp stockte ihre Position auf über 609.000 SOL auf - aktuell rund 107 Millionen US-Dollar - und investierte in dfdvSOL, ein eigenes Liquid-Staking-Produkt. Auch das börsennotierte Unternehmen Upexi überschritt erstmals die 100-Millionen-Dollar-Marke. Am 1. Mai folgte Classover Holdings mit einer langfristig ausgelegten Beteiligung über eine 400-Millionen-Dollar-Fazilität.

Sui kämpft nach größtem Sicherheitsvorfall mit Vertrauensverlust

Noch kurz vor dem 22. Mai erreichte das DeFi-Ökosystem von Sui mit einem TVL (Total Value Locked) von über 2,1 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch. Nur wenige Stunden später wurde dieser Meilenstein durch den größten Sicherheitsvorfall in der Geschichte der Sui-Blockchain überschattet. Die dezentrale Börse Cetus - bislang die wichtigste DEX im Sui-Netzwerk - wurde Ziel eines Angriffs, bei dem manipulierte Token eingesetzt wurden, um Schwachstellen in den Smart Contracts auszunutzen.

In der Folge wurden rund 223 Millionen US-Dollar aus den Liquiditätspools entwendet. Binnen einer Nacht sank das TVL um fast 600 Millionen US-Dollar. Zwar gelang es, 162 Millionen US-Dollar der gestohlenen Mittel durch die sofortige Sperrung betroffener Verträge einzufrieren, dennoch bleibt der Schaden beträchtlich. Die Abstimmung spaltet die Community: Über 90 Prozent der Stimmrechte unterstützen das Vorhaben, doch es regt sich Widerstand - insbesondere von Akteuren wie Stakefish.

Trading-Bot Snorter sammelt über 525.000 Dollar im Presale

Im Kryptomarkt rücken beim aktiven Handel automatisierte Werkzeuge immer stärker in den Fokus der Trader. Besonders Telegram, als bevorzugte Kommunikationsplattform im Krypto-Sektor, etabliert sich zunehmend als Handelsumgebung für spezialisierte Trading-Bots. Vor diesem Hintergrund positioniert sich "Snorter" als ambitioniertes Projekt mit dem Ziel, eine neue Generation von Telegram-Bots zu etablieren.

Im Zentrum steht ein modulares System, das auf der Solana-Blockchain basiert. Diese technische Grundlage sorgt für extrem schnelle Ausführungszeiten, niedrige Transaktionskosten und eine hohe Systemstabilität - selbst bei intensivem Handelsaufkommen. Der Presale für SNORT läuft aktuell in mehreren Phasen. Interessierte können direkt auf der offiziellen Snorter-Website teilnehmen, indem sie ihr Wallet verbinden und den gewünschten Betrag in ETH, SOL oder USDT tauschen. Bereits heute steigt der Preis das nächste Mal - Anleger müssen sich für maximale Buchgewinne hier etwas beeilen.

Direkt zur Snorter Presale - Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.