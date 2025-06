STOCKHOLM, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. Juni fand in Stockholm die erfolgreiche Veranstaltung "Tee für Harmonie - Erstaunliches Guizhou" zur Förderung der Kultur und des Tourismus der chinesischen Provinz Guizhou in Schweden statt. Der chinesische Botschafter in Schweden, Cui Aimin, der schwedische Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten, Dag Hartelius, der Kulturreferent der chinesischen Botschaft in Schweden, der Direktor des chinesischen Kulturzentrums in Stockholm, Li Rui, sowie fast 300 Gäste aus verschiedenen schwedischen Kreisen, aus der chinesischen Gemeinde in Schweden, von in China finanzierten Einrichtungen und chinesische Studentenvertreter kamen zusammen, um sich auf eine farbenfrohe Reise in die "Bergparkprovinz" zu begeben.

In seiner Rede konzentrierte sich Ao Kemo, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Guizhou, auf die drei Kernelemente "Ressourcen, Marktquellen und Dienstleistungen" sowie auf die einzigartige Tourismusmarke. Er erläuterte kurz und bündig die einzigartigen Stärken von Guizhou, darunter die kulturellen und natürlichen Schätze sowie die Möglichkeit, sich für 240 Stunden visumfrei im Transit aufzuhalten. Er erklärte, dass sich Guizhou verpflichtet hat, sich zu einem touristischen Ziel von Weltrang zu entwickeln, und schwedische Touristen herzlich willkommen heißt, um das Land aus erster Hand zu erleben.

Peter Hellman, leitender Tourismusanalyst und Seniorberater bei Style Scandinavia, warb aufgrund seiner zahlreichen Besichtigungserfahrungen in der Region für Guizhou. Die prominenten schwedischen Reise-Influencer Mattias Lin und Axel Kierkegaard hoben aus ihrer internationalen Perspektive die einzigartigen touristischen Ressourcen, die dynamischen Outdoor-Aktivitäten und die köstliche kulinarische Kultur von Guizhou hervor und präsentierten so die kulturelle und touristische Attraktivität des Landes.

Der Veranstaltungsort umfasste Ausstellungsstände, die die ethnische Kultur Guizhous beleuchteten, sowie einen Ausstellungsbereich für "duftenden Guizhou-Tee". Auch eine künstlerische Darbietung der Truppe aus der Präfektur Qiandongnan in der Provinz Guizhou wurde präsentiert. Mit seinen unvergleichlichen Naturwundern und seinem tiefgreifenden kulturellen Erbe hat Guizhou in Schweden erfolgreich den Charme des "faszinierenden Guizhou, eines Himmels aus unzähligen Bergen" entfaltet.

China und Schweden feierten am 9. Mai den 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bei der Veranstaltung "Hallo! China", einer Gartenparty des Drachenbootfestes, die am 31. Mai stattfand, zogen die ausgezeichneten Darbietungen und umfassenden Vorführungen aus Guizhou viele Menschen aus der Umgebung an. Dies hat den kulturellen Austausch sowie die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter gefördert.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e1643a8f-d98b-4d22-9ad6-ee546cc2d8ee

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10a8e628-d514-4322-a82e-a8c984c10a58

Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Guizhou May Mou wzglb@guizhou.gov.cn