Wochenausblick - Bruttoinlandsprodukt und Inflation Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet relativ ruhig mit dem Pfingstmontag. Der Handel mit HSBC Produkten findet jedoch regulär statt. Auf der volkswirtschaftlichen Seite werden die Bruttoinlandsproduktzahlen Japans erwartet. Ebenfalls aus Asien werden die Zahlen des Verbraucherpreisindexes sowie die Handelsbilanz Chinas veröffentlicht. Hier könnten beide Werte besonders Interessant in Hinblick auf die schwächelnde chinesische Wirtschaft, die US-Zölle und die mögliche Kompensation dieser durch erhöhte Handelsaktivitäten mit anderen asiatischen Ländern sein. Aus Europa erwartet uns des Weiteren der Sentix Index zum europäischen Investorenvertrauen









Dienstag:



Der Dienstag wird voraussichtlich ebenfalls ruhig. Das wichtigste Ereignis wird die Bekanntgabe der britischen Arbeitsmarktzahlen. Sie umfassen unter andrem die durchschnittlichen wöchentlichen Gehälter, die Veränderung der Beschäftigung und die Änderung der Arbeitslosigkeit. Außerdem werden die Einzelhandelsumsätze Großbritanniens veröffentlicht.









Mittwoch:



Am Mittwoch erwartet uns der wichtige US-amerikanische Verbraucherpreisindex. Dieser gibt die Preisveränderungen verschiedener Konsumwaren und Dienstleistungen privater Haushalte an und ist damit maßgeblich relevant für zins- und geldpolitische Entscheidungen der amerikanischen Zentralbank. Außerdem kommt das monatliche US Budget-Statement. Hierbei könnten vor allem die Auswirkungen des Department of Government Efficiency kurz DOGE auf die kurzfristigen Kosteneinsparungen im Haushalt für Anleger interessant sein. Die Ausgabensenkungen rücken aufgrund der hohen Verschuldung der USA bei vielen Investoren wieder vermehrt in den Vordergrund. Auf der Unternehmensseite veröffentlichen der US-amerikanische Datenbanksystemspezialist Oracle sowie Chewy, ein Onlinehändler für Tiernahrung ihre Quartalsberichte.















Donnerstag:



Das wichtigste Ereignis am Donnerstag wird vermutlich die Veröffentlichung des US-amerikanischen Erzeugerpreisindex exklusiv Energie und Nahrungsmittel werden. Besonders relevant könnten dabei die möglichen Kostensteigerungen durch die Zollpolitik Trumps werden. Außerdem wichtig werden die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung der US-Amerikaner. Aus Großbritannien erwarten uns das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion. Mit Adobe veröffentlicht ein Schwergewicht der Softwarebranche seine Quartalszahlen.















Freitag:



Den Wochenabschluss bereiten unteranderem die deutschen, französischen und spanischen harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPI). Diese gelten als erste wichtige Indikatoren für die am 18.06.2025 veröffentlichten HVPI Daten der Euro Zone. Diese sind wiederum wichtig für die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Außerdem werden die Zahlen der monatlichen Industrieproduktion der Euro Zone bekanntgegeben. Hier könnten Anleger die schwächelnde deutsche Industrie interessieren, welche rund 27 Prozent der gesamten Industrieproduktion der EU ausmacht. Am Freitag werden die Zahlen des Verbrauchervertrauens aus den USA, die Erwartungen der Verbraucher und die fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher der Uni-Michigan publiziert. Wichtige Unternehmenszahlen erwarten uns am Freitag nicht.











