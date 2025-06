Baden-Baden (ots) -Zartmann brachte die Zeltbühne zum BebenDie Besucher:innen feierten das diesjährige "DASDING Festival" am gestrigen Samstag, 7. Juni 2025, auf dem Mannheimer Maimarktgelände in entspannter und fröhlicher Atmosphäre. Im Palastzelt und vor der Open-Air-Bühne kam großartige Stimmung auf. Festival- und Musikleitung Alex Koubik freute sich über die großartigen Konzerte: "Vom ersten Act an hatten die Leute Bock vor der Bühne abzugehen, was mich wirklich auch für die Artists gefreut hat. Das DASDING Festival steht für gehypte Newcomer:innen und Zartmann mit Band als diesjähriger Headliner war ein wirklich würdiger Abschluss."Breites Angebot an Newcomer:innenVon Pop über Indie bis Rap: Das Line-up stellte die Vielfalt junger, meist deutschsprachiger Musik in den Vordergrund. Die Newcomerin Meller eröffnete das diesjährige Festival. Dani Lia stand als erster Act auf der Zeltbühne und sang später gemeinsam mit Aaron "bittebitte". Auch wenn es während des Konzerts von Dilla einen Regenschauer gab, tanzten ihre Fans vor der Open-Air-Bühne weiter. Trotz dass sie am Vortag noch fieberte, trat Becks auf, "weil ich Bock drauf hab". Aaron sorgte während seines Konzerts schon für einen Vorgeschmack auf den letzten Act, als er Zartmann für einen Song auf die Bühne holte. Filow, der erst sein zweites Festival überhaupt spielte, streamte seinen gesamten Auftritt auf Twitch und ließ das Publikum sowohl im Stream als auch vor der Bühne eskalieren. Zartmann war als Headliner gefeierter Abschluss-Act. Ebenfalls dabei waren Filly, Jassin, und badchieff.Highlights im Radio und onlineWer nicht vor Ort in Mannheim war, kann die Höhepunkte des "DASDING Festivals" im Radio, auf DASDING.de sowie auf Instagram und Tik Tok verfolgen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/dasding-festival-erneut-ein-voller-erfolgPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6051315