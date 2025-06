© Foto: Revierfoto - Revierfoto

Bei den deutschen Nebenwerten sorgte der Verpackungsspezialist Gerresheimer in dieser Woche für eine böse Überraschung. Analysten ließen die Aktien anschließend reihenweise fallen. Was könnte jetzt für die Wende sorgen?Bei Gewinnwarnungen entwickelt sich der Düsseldorfer Verpackungsspezialist zum Wiederholungstäter - und wird dafür von Anlegern und Analysten in dieser Woche kräftig abgestraft. Die Aktie fiel zum Wochenstart von über 64 Euro auf unter 50 Euro, und erholte sich auch in den darauffolgenden Tagen nicht von ihrem Kurssturz. Stattdessen hagelte es Kritik und Downgrades von Analystenhäusern. Am Montag hatte das Unternehmen schwächere Zahlen für das zweite Quartal 2025 angekündigt …