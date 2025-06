' Eine satte Korrektur um Aktienmarkt ist eine gute Chance zur Neuaufstellung im Depot. Rohrkrepierer dürfen gehen. Bärenmarktrallys dauern im Schnitt 44 Tage. Diese Statistik werteten die Experten von RoboMarkets am 7.Mai 2025 aus und wiesen damit darauf hin, dass bei Nasdaq oder S&P 500 die jüngste Kurserholung ihr Ende finden könnte. Beim DAX kann man von einer Bärenmarktrally nicht sprechen, da er per Definition "nur" in eine normale Korrektur abgetaucht war. Trotzdem könnten der Frühsommer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...