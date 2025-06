ZenaTech: KI-Drohnenschwärmen - US-Militär und Quantencomputing-Initiativen

Anzeige / Werbung

Technologieunternehmen präsentiert strategische Zukunftsfelder auf drei Investorenkonferenzen in einer Woche

Fokus auf zukunftsweisende Technologien

ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) verstärkt seinen Fokus auf KI-Drohnenschwärme, militärische Anwendungen und Quantencomputing. Das Unternehmen kündigte an, diese strategischen Themen im Rahmen dreier hochkarätiger Investorenkonferenzen zu präsentieren. Die Botschaft: ZenaTech sieht seine Zukunft an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, autonomer Drohnentechnik und modernster Rechnerarchitektur.

Militärische Relevanz rückt in den Fokus

"Drohnen spielen in der modernen militärischen Kriegsführung eine zunehmend entscheidende Rolle, wie uns die Weltgeschehnisse immer wieder vor Augen führen", erklärte CEO Shaun Passley, Ph.D. "Der Erfolg auf dem Schlachtfeld hängt nicht mehr von roher Gewalt oder Feuerkraft ab, sondern von intelligenten, vernetzten Systemen, die rasche Einsätze, Datenerfassung und Autonomie möglich machen."

Mit Lösungen für ISRT-Anwendungen (Inspektion, Überwachung, Aufklärung und Zielerfassung) will ZenaTech künftig sowohl den Verteidigungssektor als auch zivile Einsatzbereiche wie Waldbrandbekämpfung und Wetterdatenanalyse bedienen.

Drei Konferenzen in einer Woche

Den Auftakt macht die Maxim Group Virtual Tech Conference am 4. Juni 2025. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Rolle von KI und Quantencomputing als Treiber disruptiver Entwicklungen. CFO Jim Sherman wird sich an einer Podiumsdiskussion mit Fokus auf Drohnentechnologie beteiligen.

Präsenz bei Investoren in New York

Am 6. Juni 2025 folgt der Auftritt bei der MicroCap Rodeo Investor Conference in New York City - ein Forum, das speziell MicroCap-Unternehmen mit wachstumsorientierten Investoren vernetzt. Dort wird Linda Montgomery, VP of Corporate Development, ZenaTechs Positionierung im Bereich KI und Robotik persönlich vorstellen.

Exklusiver Austausch in Bermuda

Abgerundet wird die Woche durch das CEM Bermuda Capital Event vom 7. bis 9. Juni 2025. In diskreten Gesprächen mit Portfoliomanagern, Family Offices und institutionellen Investoren will ZenaTech dort seine strategischen Potenziale im Bereich Quantencomputing und verteidigungsnaher KI-Technologien erläutern. Sowohl CFO Sherman als auch VP Montgomery werden vor Ort vertreten sein.

Wachstumsstory im Technologiedreiklang

Mit seinem Technologie-Mix aus KI, Drohnentechnologie und Quantencomputing adressiert ZenaTech gleich mehrere Wachstumsfelder. Die geplanten Präsentationen zeigen, dass das Unternehmen aktiv daran arbeitet, seine Lösungen gezielt auf Regierungen und Industriepartner auszurichten. Für Investoren ein vielversprechender Ausblick.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

