© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Die US-Kreditkartenschulden explodieren, der Immobilienmarkt leidet, und die hartnäckige Inflation nagt am Einkommen - eine schwere Belastung für die Amerikaner und die Wirtschaft. Der Sturm ist bereits in Sicht.Die US-Wirtschaft befindet sich in einer gefährlichen Verfassung, die von einem massiven Konsumcrash geprägt ist. Der Zinssatz für Kreditkartenschulden liegt bei über 20 Prozent - ein markanter Hinweis darauf, dass die Verbraucher zunehmend in finanzielle Not geraten. Aber angesichts von Handelskriegen, politischen Verwerfungen und den publikumswirksamen Streitereien zweier Milliardäre ist die ausufernde Verschuldung der US-Verbraucher etwas aus dem Blickfeld verschwunden. Dabei …