Hamburg (ots) -Carlo von Tiedemann ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren am 8. Juni 2025 in Hamburg. Seit 1971 hat er als Moderator unzählige NDR Sendungen im Radio und Fernsehen geprägt.NDR Intendant Joachim Knuth: "Wenn auf einen Menschen die Bezeichnung 'NDR Urgestein' zutrifft, dann ist es Carlo von Tiedemann. Mit seiner flapsigen, spontanen und herzlichen Art begeisterte er mehrere Generationen und gehörte unangefochten bis zuletzt zu unseren absoluten Publikumslieblingen. Der NDR hat 'Carlo' viel zu verdanken - sein Tod ist ein herber Verlust. Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie."Nach journalistischen Stationen u. a. beim Springer Auslandsdienst in Buenos Aires begann "Carlo" 1971 als Reporter beim NDR Hörfunk. Später moderierte er bei NDR 2 Sendungs-Klassiker wie die "NDR 2 Plattenkiste" oder "Sweet, soft & lazy". Ab Ende 1976 führte er gemeinsam mit Alida Gundlach bzw. Victoria Voncampe durch die "Aktuelle Schaubude", damals noch bundesweit im Ersten zu sehen. Im NDR Fernsehen war Carlo von 1997 bis 2004 erneut Ko-Moderator der Unterhaltungsshow. Seine Fans konnten ihn zudem u. a. als Gastmoderator der "NDR Talk Show" erleben, von 2004 bis 2012 als Moderator der "NDR Quizshow", in den Sendungen "Carlos Koch-Chaos", "Carlo tauscht ..." oder "Carlo und Wigald auf Kur". In dem Zweiteiler "Carlo macht die Kerzen an" erzählte Carlo von Tiedemann Weihnachten 2019 im NDR Fernsehen von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen die Weihnachtszeit nicht unbeschwert genießen können. Bei "DAS!" war er gern gesehener Gesprächsgast. Zudem stand Carlo in Gastrollen vor der Kamera - so im "Tatort", in "Adelheid und ihre Mörder", "Zwei Münchener in Hamburg" sowie im "Großstadtrevier".Dem Radio blieb Carlo die ganze Zeit lang treu: Auf NDR 2 war er bis 1997 zu hören, seitdem beim Hamburger Stadtsender NDR 90,3 - zuletzt mit der Rubrik "Carlo kennt sie alle...", auch seine Sendung bei NDR Schlager hieß so. Ab 2020 machte er zudem Podcasts: zum Beispiel gemeinsam mit NDR Redakteurin Steffi Banowski die "Grauzone".Für sein vielfältiges soziales Engagement erhielt Carlo von Tiedemann 2020 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Carlo setzte sich u. a. ein für den Verein "Quickborn hilft", für das Diakonische Werk Hamburg-West/Südholstein, er war Schirmherr der Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose Menschen in Norderstedt und Botschafter des Kinder-Hospizes "Sternenbrücke" in Hamburg.