PORR - Arbeitgeber des Jahres 2025 für Generation Z und Millennials

Anzeige / Werbung

Der Fachkräftemangel hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der drängendsten Probleme auf dem Arbeitsmarkt entwickelt. Vor allem im Baugewerbe sind qualifizierte Facharbeiter Mangelware.

Arbeitgeber müssen Arbeitskräfte überzeugen

In diesem Umfeld müssen sich Arbeitgeber als attraktive Option für die Generation Z und Millennials positionieren, um Talente nicht nur zu gewinnen, sondern auch langfristig zu binden. Die PORR (ISIN: AT0000609607) wurde 2025 innerhalb der Baubranche als "Arbeitgeber des Jahres" für genau diese beiden Zielgruppen prämiert. Diese Auszeichnung basiert auf vier zentralen Studien aus dem Jahr 2024. Bei der von ServiceValue in Zusammenarbeit mit DEUTSCHLAND TEST durchgeführten Analyse wurden insgesamt über 13.000 Unternehmen bewertet und - unterteilt in zahlreiche Branchen - folgende Auszeichnungen vergeben:

"Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe"

"Top-Karrierechancen"

"Deutschlands beste Jobs mit Zukunft"

"Work-Life-Balance in Unternehmen"

Die Bewertungskriterien umfassten unter anderem Unternehmenskultur, Arbeitsklima, Karrierechancen und Familienfreundlichkeit. Dabei wurden Millionen von Quellen ausgewertet, um ein umfassendes Bild von der Arbeitgeberattraktivität zu erhalten.

Was macht die PORR für junge Mitarbeitende attraktiv?

Damit junge Menschen frühzeitig praktische Erfahrungen sammeln und sich beruflich orientieren können, bietet die PORR unter anderem Praktika, duale Studiengänge und spezifische Ausbildungsberufe an. Mit dem PORR Campus hat das Unternehmen 2019 zudem nicht nur eine Plattform geschaffen, sondern erweitert damit auch die herkömmliche Berufsausbildung deutlich. Hier werden Schulungen, Workshops und Fortbildungsprogramme angeboten, die speziell auf die Anforderungen der Baubranche und die individuellen Karriereziele der Mitarbeitenden ausgerichtet sind.

Studierenden ermöglicht die PORR, durch Praktika und Werkstudierendentätigkeiten wertvolle Einblicke in die Praxis zu gewinnen. Diese Programme bieten zum einen die Möglichkeit, theoretisches Wissen anzuwenden, und zum anderen kann man sich dadurch aktiv in Projekte einbringen und von der Expertise und Erfahrung "altgedienter" Arbeitskräfte profitieren.

Außerdem setzt die PORR auf moderne Technologien und innovative Ansätze zur Digitalisierung der Arbeit, um die Arbeitswelt attraktiver zu gestalten. Beispielsweise wird verstärkt Software wie Building Information Modeling (BIM) eingesetzt, um Bauprojekte effizienter zu planen und kostengünstiger umzusetzen. Solche digitalen Tools sprechen insbesondere technikaffine Menschen an und bieten ihnen die Möglichkeit, in einem zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten.

Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine wesentliche Rolle. Die PORR hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und nachhaltiger zu wirtschaften. Im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) hat sich das Unternehmen verpflichtet, wissenschaftlich basierte Ziele zur CO2-Reduktion einzureichen. Gleichzeitig engagiert sich die PORR in sozialen Projekten und bietet Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu betätigen.

Da eine ausgeglichene "Work-Life-Balance" für alle Mitarbeitenden - unabhängig von der Generationenzugehörigkeit - erstrebenswert ist, versucht die PORR bei der Arbeitgeberattraktivität auch durch Aspekte wie Flexibles Arbeiten, Gesundheitsförderung, Familienfreundlichkeit, Verpflegung & Mobilität, Aus- & Weiterbildung sowie Angebote & Rabatte zu punkten, wobei jeder Standort dabei seine ganz eigenen Angebote und Vorteile bietet. Indem die PORR gezielt auf die Bedürfnisse junger Generationen eingeht, wird sie für Fachkräfte attraktiv und positioniert sich zugleich als fortschrittlicher Arbeitgeber.

----

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://porr.de/news-medien/presse-news/presse-news/presse-news/news/porr-als-arbeitgeber-des-jahres-2025-fuer-generation-z-und-millennials-ausgezeichnet

https://karriere.porr.at

https://karriere.porr.at/lehre/porr-campus

https://karriere.porr.at/das-sind-wir/benefits

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post PORR - Arbeitgeber des Jahres 2025 für Generation Z und Millennials appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT0000609607