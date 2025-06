Stand Nr. 5389 + AVIXA TV Studio: Erleben Sie mehrsprachige Echtzeitübersetzungen in großem Umfang.

NEW YORK, June 08, 2025vorstellen und damit neue Maßstäbe für die mehrsprachige Live-Barrierefreiheit setzen. Besucher können den Stand Nr. 5389 besuchen oder sich über AVIXA TV Studio einschalten, um zu erleben, wie LEXI VOICE gesprochene Inhalte in über 100 Sprachen sofort in natürlich klingende Audioinhalte übersetzt und damit die Art und Weise, wie die Welt kommuniziert, neu definiert.

Nach seiner erfolgreichen Einführung auf der NAB Show 2025 kombiniert LEXI VOICE hochpräzise Live-Untertitelung, KI-gestützte Übersetzung und naturgetreue Sprachsynthese, um nahtlose, simultane mehrsprachige Ausgaben in Echtzeit zu liefern. Ob für globale Gipfeltreffen, Live-Übertragungen, Unternehmensversammlungen oder Regierungsbriefings - LEXI VOICE ermöglicht es Content-Erstellern, Sprachbarrieren zu überwinden und Inklusion zu fördern, ohne die Komplexität zu erhöhen.

"Angesichts der zunehmenden Konvergenz von AV und Rundfunk ist LEXI VOICE ein leistungsstarker Wachstumsmotor - und nicht nur ein Compliance-Tool", erklärte Tony Abrahams, CEO von AI-Media. "Die InfoComm ist die ideale Plattform, um zu demonstrieren, dass unsere Technologie Kommunikation nicht nur übersetzt, sondern transformiert."

AVIXA TV wird dreisprachig - unterstützt von LEXI

AI-Media freut sich, in Zusammenarbeit mit AVIXA TV Studio (Stand Nr. 7861) die erste dreisprachige Live-Übertragung in Englisch, Spanisch und Deutsch zu präsentieren. Diese Produktion wird von LEXI VOICE, LEXI TEXT und LEXI TRANSLATE unterstützt und nutzt einen vollständig cloudbasierten Workflow in Zusammenarbeit mit AWS, Ross Video und anderen Partnern. Damit wird gezeigt, wie skalierbar und in Echtzeit barrierefrei AV- oder Broadcast-Events heute sein können.

Entdecken Sie die vollständige LEXI-Suite auf der InfoComm 2025

Entdecken Sie an Stand Nr. 5389 das komplette LEXI-Ökosystem, das für die hybride Kommunikation von heute entwickelt wurde:

LEXI VOICE (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-voice/) - Echtzeit-Übersetzung in mehrere Sprachen mit naturgetreuer Audioausgabe, um Zuhörer überall anzusprechen.

(https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-voice/) - Echtzeit-Übersetzung in mehrere Sprachen mit naturgetreuer Audioausgabe, um Zuhörer überall anzusprechen. LEXI TEXT (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-asr/?utm_campaign=SVG%20Summit%202023&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_kZ1mXkHuBLo-zudl23yBp9cjGUzOU-zmFGilNVn0wPnBMvcw_Thq1FOBsqpOxslJnEWpI) - KI-Untertitelung mit geringer Latenz und hoher Genauigkeit für Live- und Hybrid-Events.

(https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-asr/?utm_campaign=SVG%20Summit%202023&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_kZ1mXkHuBLo-zudl23yBp9cjGUzOU-zmFGilNVn0wPnBMvcw_Thq1FOBsqpOxslJnEWpI) - KI-Untertitelung mit geringer Latenz und hoher Genauigkeit für Live- und Hybrid-Events. LEXI TRANSLATE (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-translate/) - KI-gestützte Übersetzung von Untertiteln, um die Barrierefreiheit für ein globales Publikum zu verbessern.





Vereinbaren Sie ein Meeting vor Ort oder online, um zu erfahren, wie LEXI Ihre globale Kommunikationsstrategie verbessern kann.

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein globaler Innovator im Bereich KI-gestützte Untertitelung, Übersetzung und Live-Sprachzugänglichkeit. Mit Niederlassungen in über 25 Ländern bietet AI-Media durch sein End-to-End-Ökosystem - darunter LEXI, iCap, Alta, Encoder Pro und das LEXI Toolkit - unübertroffene Automatisierung, Skalierbarkeit und Präzision. Die neueste Innovation, LEXI VOICE, revolutioniert die Bereitstellung und Nutzung von Live-Inhalten und macht Barrierefreiheit zu einem strategischen Vorteil für Rundfunkveranstalter, Unternehmen und Produzenten von Inhalten weltweit.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26787c4f-0edc-4d9e-8cf7-840f13bb85e9

Medienkontakt Fiona Habben Head of Global Marketing fiona.habben@ai-media.tv